ГИБДД проведет масштабные рейды по всей России
ГИБДД проведет во всех регионах России специальные масштабные рейды, сообщает портал Car.ru.
Проверка нацелена на выявление водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также тех, кто не имеет водительского удостоверения и документов на машину.
В частности, это коснется таксистов, должников по алиментам, кредитам и ЖКХ. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят автомобилистам, которые выезжают на встречную полосу и используют нелегально установленное газобаллонное оборудование.
Отмечается, что рейды пройдут по всей стране - от Крыма до Камчатки. Вместе с сотрудниками ГИБДД будут работать судебные приставы и представители антинаркотических подразделений, возможно привлечение ОМОН.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нелегальное ГБ2Д будет искать нелегальные газовые баллоны.
Я представляю как озолотятся сотрудники фирмы ГБ2Д в этот рейд...
оккупированные территории должны быть по жестким контролем налоговой, банков, полиции, ДПС, страховых контор и фондов, ЖКХ, провайдеров и сотовых операторов, .....чтобы все платили установленные подати, дань..
А какое имеют отношения кредиты, ЖКХ, должники алиментов к этой структуре??? Не пора ли уже наконец заняться безопастностью движения? Не пора ли уж заняться организацией удобного, комфортного движения? А не ввести ли для них открытые госэкзамены на профпригодность каждые пять лет, по типу как они придумали, зачем то, менять права гражданам каждые 10 и прочие ненужные... слова не подбираются?
Предлагаю им вменить обязанности которые были при СССР, ввести обязательную ответственность за некачественную организацию и вообще работу.
Жалкие полумеры, машины надо конфисковывать и давить прессом на глазах у водятлов.
а кушать хочется всегда.