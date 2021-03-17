ГИБДД проведет масштабные рейды по всей России

ГИБДД

ГИБДД проведет во всех регионах России специальные масштабные рейды, сообщает портал Car.ru.

Проверка нацелена на выявление водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также тех, кто не имеет водительского удостоверения и документов на машину.

В частности, это коснется таксистов, должников по алиментам, кредитам и ЖКХ. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят автомобилистам, которые выезжают на встречную полосу и используют нелегально установленное газобаллонное оборудование.

Отмечается, что рейды пройдут по всей стране - от Крыма до Камчатки. Вместе с сотрудниками ГИБДД будут работать судебные приставы и представители антинаркотических подразделений, возможно привлечение ОМОН.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.03.2021, 14:51
    Гость: ABCD

    Нелегальное ГБ2Д будет искать нелегальные газовые баллоны.
    Я представляю как озолотятся сотрудники фирмы ГБ2Д в этот рейд...

  2. 17.03.2021, 14:03
    Гость: да

    оккупированные территории должны быть по жестким контролем налоговой, банков, полиции, ДПС, страховых контор и фондов, ЖКХ, провайдеров и сотовых операторов, .....чтобы все платили установленные подати, дань..

  3. 17.03.2021, 14:02
    Гость: Петров

    А какое имеют отношения кредиты, ЖКХ, должники алиментов к этой структуре??? Не пора ли уже наконец заняться безопастностью движения? Не пора ли уж заняться организацией удобного, комфортного движения? А не ввести ли для них открытые госэкзамены на профпригодность каждые пять лет, по типу как они придумали, зачем то, менять права гражданам каждые 10 и прочие ненужные... слова не подбираются?
    Предлагаю им вменить обязанности которые были при СССР, ввести обязательную ответственность за некачественную организацию и вообще работу.

  4. 17.03.2021, 13:17
    Гость: личный опыт

    Жалкие полумеры, машины надо конфисковывать и давить прессом на глазах у водятлов.

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