ГИБДД проведет масштабные рейды по всей России

12:30 17.03.2021

ГИБДД проведет во всех регионах России специальные масштабные рейды, сообщает портал Car.ru.

Проверка нацелена на выявление водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также тех, кто не имеет водительского удостоверения и документов на машину.

В частности, это коснется таксистов, должников по алиментам, кредитам и ЖКХ. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят автомобилистам, которые выезжают на встречную полосу и используют нелегально установленное газобаллонное оборудование.

Отмечается, что рейды пройдут по всей стране - от Крыма до Камчатки. Вместе с сотрудниками ГИБДД будут работать судебные приставы и представители антинаркотических подразделений, возможно привлечение ОМОН.