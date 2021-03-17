Из Госдумы отозвали проект о праве регионов усыплять бездомных животных

09:25 17.03.2021

Депутаты фракции "Единая Россия" отозвали из Госдумы неоднозначный законопроект, который предлагал наделить региональные власти правом самостоятельно регулировать численность бездомных животных, пишет РИА Новости.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, комментируя документ, назвал его "живодерским". Он отметил, что жители России поддержали поправки в Конституцию, где прописано ответственное обращение с животными. Также "Единая Россия" принимала аналогичный закон. Однако подобного рода инициативы (законопроект о фактическом усыплении бродячих животных, - прим. ред) ставят "крест на всей работе".

Авторами инициативы выступили депутаты-единороссы Надежда Максимова, Галина Данчикова и Марина Беспалова.

Параллельно разрабатывается законопроект, который подразумевает запрет на продажу животных в местах, где условия их содержания можно сравнить с жестоким обращением. Как пояснил автор инициативы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, из процесса хотят исключить птичьи рынки и зоомагазины, где питомцы, как утверждает депутат, долгое время живут без нормальной вентиляции, питания и других необходимых условий.