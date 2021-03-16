В Думу внесен законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных
Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, отменяющий обязательный выпуск бездомных животных на волю после их стерилизации.
В частности документ предлагает властям субъектов РФ самостоятельно выбирать методы регулирования популяции бродячих животных "исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности" и фиксировать их в местном законодательстве.
Авторы документа считают, что нынешний порядок регулирования численности бродячих животных неэффективен и "легализует явление бездомности".
Кроме того, законопроектом снимается запрет на усыпление бездомных животных и закрепляется пункт об обязательном отлове бездомных животных независимо от проведенной стерилизации. Для этого из списка требований к деятельности приютов исключаются нормы о маркировке стерилизованных животных и возможности их возврата на волю.
При этом в документе есть поправка, согласно которой процедуры регулирования численности бродячих животных "должны производится специалистами-ветеринарами гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".
Соответствующие изменения предложено внести в закон "Об ответственном обращении с животными", пишет "Интерфакс".
Зоозащитники уже раскритиковали законопроект, назвав его нарушающим конституцию и федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Они отметили, что в тех регионах, где внедрен метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) в два раза сократились и количество нападений животных на людей, и количество самих бездомных животных, пишет ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Надо усыпить тех, кто придумал этот законпроект! В наше время дьяволы правят миром и им никогда не узнать собачью боль! Вместо выделения денег из бюджета на приюты для животных, сложат себе денежки по карманам для их усыпления! На это всегда найдутся средства. Дьяволы!!! Расплата будет за ваши деяния!
пусть даже так, лишь бы избавили людей от этого биотерроризма. А зоозащитники вправе содержать питомники и приюты на свои личные сбережения.
Да сплошь,почти,породистые.И колли,доберманов,ризеншнауцеров и проч - в основном крупных пород выбрасывают.Мелочь - реже.И плевать дорогие они или нет.А предложение...Как минимум: Не отменяя уже проводимую программу стерилизации (кстати,стерилизованная собака не агрессивна абсолютно - гормонов определенных нет).В случае настоятельной необходимости обязать применять препараты,которые действуют по типу "передоза" снотворного,а не устраивать пыток.Решить этот вопрос радикально невозможно,но можно решая его хотя бы оставаться людьми.Просто не надо делать излишнего зла.
Скорее всего кто-то пробивает проект как из бюджета качать деньги на обустройство массовых "усыпален" для животных. Просто так ЕдРосовцы не делают нечего.
ЕдРосовцы ориентируются на запах халявных денег, и могу даже не спорить, кто-то из "уважаемых людей" решил прибрать бизнес на уничтожении бродячих животных под себя.
Скорее всего начнутся конфликты с зоозащитниками очень скоро.
Относиться нужно ответственно, не спорю. В первую очередь спрашивать с владельцев собак. Но с уже бродячими бороться нужно, иначе они начнут бороться с нами. Усыплять можно по разному, в том числе и безболезненно.
А как быть и как жить тем людям, которые по вине бродячих собак получили эхиноккоз? Это такая зараза, избавить от которой может только смерть, а временное облегчение за большие деньги получить только оперативным путем. Я не думаю, что любители собак и прочие моралисты желали бы жить в отравленной экскрементами и засеянной яйцами гельминтов среде, где ни искупаться, ни пройтись по траве босиком нельзя без риска для здоровья и жизни. Просто они не думают об этом, не понимают опасности такого соседства.
Впрочем, никто не мешает им объединиться для строительства и содержания приютов и лелеять там свою мизантропию, общаясь с брошенными животными.
Кстати, и домашние питомцы опасны там, где нет площадок для выгула собак. Мерзко видеть самодовольных собаколюбов, выгуливающих своих бердоманов на детских площадках, на газонах и в цветниках. Еще бы с ними как-то разобраться. Хотя, вроде, и закон есть, а следить за его соблюдением некому. Слов эти собаколюбы не понимают, даже матерных, а полиции не до того.