В Думу внесен законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных

08:45 16.03.2021

Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, отменяющий обязательный выпуск бездомных животных на волю после их стерилизации.

В частности документ предлагает властям субъектов РФ самостоятельно выбирать методы регулирования популяции бродячих животных "исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности" и фиксировать их в местном законодательстве.

Авторы документа считают, что нынешний порядок регулирования численности бродячих животных неэффективен и "легализует явление бездомности".

Кроме того, законопроектом снимается запрет на усыпление бездомных животных и закрепляется пункт об обязательном отлове бездомных животных независимо от проведенной стерилизации. Для этого из списка требований к деятельности приютов исключаются нормы о маркировке стерилизованных животных и возможности их возврата на волю.

При этом в документе есть поправка, согласно которой процедуры регулирования численности бродячих животных "должны производится специалистами-ветеринарами гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".

Соответствующие изменения предложено внести в закон "Об ответственном обращении с животными", пишет "Интерфакс".

Зоозащитники уже раскритиковали законопроект, назвав его нарушающим конституцию и федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Они отметили, что в тех регионах, где внедрен метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) в два раза сократились и количество нападений животных на людей, и количество самих бездомных животных, пишет ТАСС.