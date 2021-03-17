Счетная палата предупредила о рисках повторения топливного кризиса

© KM.RU, Илья Шабардин

Счетная палата России предупреждает о рисках повторения топливного кризиса 2018 года. К такому выводу в надзорном ведомстве пришли на основе результатов проведенных в 2020 году контрольных мероприятий. Весной 2018 года резкий рост цен на бензин наблюдался на фоне увеличения мировых цен на нефть.

Счетная палата назвала риски роста цен на топливо одной из «укрупненных проблем» аудита в минувшем году. В СП напомнили, что весной 2018 года россияне увидели резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть, что побудило власти принять ряд мер, позволивших стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Весомую роль в этом сыграл разработанный правительством демпферный механизм, с помощью которого удалось минимизировать эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость топлива в РФ. Однако данный механизм начал работать против нефтяников. Аудиторы СП отметили, что в конце 2020-го и начале текущего года стоимость нефти снова начала расти.

Российские власти вновь приняли ряд мер по стабилизации ситуации на оптовом и на розничном рынках нефтепродуктов. Среде прочего, нефтяникам порекомендовали увеличить нагрузку на нефтеперерабатывающие заводы для удовлетворения растущего спроса.

Между тем Минэнерго не видит предпосылок для повторения топливного кризиса 2018 года. Уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, заявил замглавы ведомства Павел Сорокин.

«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году. Благодаря принятым мерам на последних четырех торговых сессиях (на бирже) уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин. И мы рассчитываем, что данные меры в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.03.2021, 15:26
    Гость: Правильно!

    Как только выставят Кудрина и ему подобных на "удивительную" пенсию, даю вам зуб: вы будете сами долго удивляться.

  2. 17.03.2021, 15:12
    Гость: Правильно!

    Пока идёт дождь, надо терпеть. Когда дождь закончится, вот тогда побежишь отнимать рули у барыг на металлолом.

  3. 17.03.2021, 14:10
    Гость: Петров

    Могли бы и не предупреждать. Кто они такие этот самый риск кризиса все давно знают.

  4. 17.03.2021, 13:40
    Гость: Удивительное рядом...

    Россия - удивительная страна!
    Только здесь продукты начинают дорожать когда собран рекордный урожай, а бензин - когда снижаются цены на нефть.

  5. 17.03.2021, 12:56
    Гость: гнус

    Для Граждан России НИЧЕГО НЕОБЫЧНОГО в предупреждении!Нефть,газ,"кругляк",...."спутник" всё для цивилизации ,было есть и будет!Ворьё оно и есть ворьё,способное только на воровство и "лекции" о чём-то своём!Болото тухлое.Но кого выбрали(я не выбирал),тому и кланяйнесь,держат за быдло и сами это сотворили.Поделом!

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