Счетная палата предупредила о рисках повторения топливного кризиса

11:37 17.03.2021

Счетная палата России предупреждает о рисках повторения топливного кризиса 2018 года. К такому выводу в надзорном ведомстве пришли на основе результатов проведенных в 2020 году контрольных мероприятий. Весной 2018 года резкий рост цен на бензин наблюдался на фоне увеличения мировых цен на нефть.

Счетная палата назвала риски роста цен на топливо одной из «укрупненных проблем» аудита в минувшем году. В СП напомнили, что весной 2018 года россияне увидели резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть, что побудило власти принять ряд мер, позволивших стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Весомую роль в этом сыграл разработанный правительством демпферный механизм, с помощью которого удалось минимизировать эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость топлива в РФ. Однако данный механизм начал работать против нефтяников. Аудиторы СП отметили, что в конце 2020-го и начале текущего года стоимость нефти снова начала расти.

Российские власти вновь приняли ряд мер по стабилизации ситуации на оптовом и на розничном рынках нефтепродуктов. Среде прочего, нефтяникам порекомендовали увеличить нагрузку на нефтеперерабатывающие заводы для удовлетворения растущего спроса.

Между тем Минэнерго не видит предпосылок для повторения топливного кризиса 2018 года. Уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, заявил замглавы ведомства Павел Сорокин.

«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году. Благодаря принятым мерам на последних четырех торговых сессиях (на бирже) уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин. И мы рассчитываем, что данные меры в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».