Производители масок обратились в прокуратуру из-за опасности для медиков

11:10 19.03.2021

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) обратилась в Генпрокуратуру РФ и антимонопольную службу с просьбой провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3. Об этом пишет РБК.

Производители масок сообщили ФАС, что себестоимость их производства начинается от 60 руб. за штуку, в то время как больницы закупают их по цене от 4 до 9 руб.

«Это может свидетельствовать о несоответствии товара предъявляемому к нему качеству», — пояснили в ассоциации, отметив, что несертифицированные средства защиты создают «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19».

АСИЗ также просит Генпрокуратуру провести проверку умышленного поднятия цен на СИЗ весной прошлого года или занижения, как это происходит сейчас.

В середине марта в Роскачестве заключили, что ни одна защитная медмаска не гарантирует полную защиту от COVID-19, хотя отдельные виды не пропускают бактерии. В учреждении пояснили, что ни одна маска не может быть использована в «красных зонах» больниц, но подходит для бытового применения.