Производители масок обратились в прокуратуру из-за опасности для медиков
Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) обратилась в Генпрокуратуру РФ и антимонопольную службу с просьбой провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3. Об этом пишет РБК.
Производители масок сообщили ФАС, что себестоимость их производства начинается от 60 руб. за штуку, в то время как больницы закупают их по цене от 4 до 9 руб.
«Это может свидетельствовать о несоответствии товара предъявляемому к нему качеству», — пояснили в ассоциации, отметив, что несертифицированные средства защиты создают «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19».
АСИЗ также просит Генпрокуратуру провести проверку умышленного поднятия цен на СИЗ весной прошлого года или занижения, как это происходит сейчас.
В середине марта в Роскачестве заключили, что ни одна защитная медмаска не гарантирует полную защиту от COVID-19, хотя отдельные виды не пропускают бактерии. В учреждении пояснили, что ни одна маска не может быть использована в «красных зонах» больниц, но подходит для бытового применения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для остановки эпид процесса среди населения достаточны маски с эффективностью 40% и выше. Для самозащиты медиков, кассиров и учителей - никакой уровень, ниже 100%, достаточным не будет. Всё равно заболеют.
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так имеет ли смысл ломать копья из-за 90 или 80% эффективности масок? Хоть 60%, хоть 90% - разницы, в принципе, никакой. Главное, чтобы их носили правильно и меняли почаще.
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Обидно, что наши начальники не знают и не хотят знать азов эпидемиологии.
реальная заболеваемость, смертность и госпитализация снижаются уже полтора месяца, но Роспотреб заметил это только сегодня. А почему? потому что их заниженная статистика не реагирует на реальные процессы.
Подучите матчасть.
В статье речь о респираторах, у них себестоимость выше 60 рублей, и они спасают от заразы.(или почти спасают).
А что там при этих условиях продают по дешёвке в больницы, из статьи не совсем понятно..
Конкурентов убирают.
"«Это может свидетельствовать о несоответствии товара предъявляемому к нему качеству», — пояснили в ассоциации". Это может свидетельствовать о том, что члены этой ассоциации оборзели и зажрались. До коронавируса, т.е. в конце 2019 - начале 2020 года, эти маски продавались по несколько рублей за штуку. Что такого изменилось, что их себестоимость стала составлять 60 рублей ? Ась ? Да ничего. Просто кому-то по спекулировать захотелось на страхах людей перед этой болезнью.