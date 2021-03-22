Пачки купюр и эротическая коллекция: задержаны действующий губернатор и влиятельный миллиардер

«В некоторой степени губернатор оказался разменной фигурой при аресте Шпигеля… Здесь, скорее, история, связанная именно со Шпигелем и фармацевтическим рынком, чем с губернатором»

По коррупционному уголовному делу задержано шесть человек, в том числе российско-израильский фармацевтический магнат, миллиардер Борис Шпигель и губернатор Пензенской области, маститый единоросс Иван Белозерцев по прозвищу Танкист. Задержания санкционированы Владимиром Путиным перед поездкой на отдых в тайгу.

Операция готовилась в обстановке строгой секретности. Белозерцева взяли прямо в рабочем кабинете. "Дверь в кабинет губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева отворилась без стука. За следователем в чёрном пальто молча вошли бойцы спецподразделения Росгвардии в полной боевой выкладке, заняв позиции у окон. Белозерцеву предъявили постановление об обыске", - пишет "Комсомольская правда".

Следственные мероприятия проводятся также в отношении его сыновей Данилы и Александра (совладельцы ряда коммерческих компаний; последний является заместителем генерального директора по стратегическому планированию АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" в Пензе в составе АО "Российские космические системы", ранее занимал должность вице-премьера регионального правительства и замминистра экономики — начальника отдела прогнозирования и стратегического развития).

Следствие полагает, что губернатор брал взятки в особо крупном размере. Взяткодателем выступал Шпигель.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации на основании материалов оперативно-розыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и других лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки). По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Взятки передавались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. Во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и при силовой поддержке подразделений Росгвардии, в том числе регионального управления по Пензенской области, Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилище и на рабочих местах проведены обыски", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлено, что губернатор Пензенской области Белозерцев И. А. совершает действия в интересах ОАО «Фармация» (входит в фармацевтический холдинг «БИОТЭК») в виде обеспечения конкурентных преимуществ для победы в аукционе на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. За оказываемую помощь ОАО «Фармация» в 2020 году председатель совета директоров группы компаний «БИОТЭК» Шпигель Б. И. передал Белозерцеву И. А. в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Мерседес-Бенц V250D, г/н B126TА799, который фактически находится на территории на представительства Пензенской области при Правительстве РФ, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корпус 1. Также 24.08.2020 Шпигель Б. И. совместно с генеральным директором ОАО «Фармация» Колосковым А.А. и Шпигель Е. Г. передал в качестве взятки губернатору Белозерцеву И. А. денежные средства в размере 20 млн рублей через посредника — заместителя директора представительства Федотова Ф. Н. (является родным братом жены Белозерцева И. А.). Шпигель Б. И. 16.09.2020 приобрёл для губернатора Белозерцева И. А. наручные часы фирмы «Breguet» стоимостью 5,75 млн рублей, по случаю избрания на новый срок губернатором Пензенской области, которые 08.09.2020 передал через посредника — водителя представительства Маркова Г. В.", - уточнил ТГ-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на ГУЭБиПК МВД РФ.

В доме Белозерцева силовики обнаружили примерно 500 млн рублей наличными, коллекцию дорогих часов, золотую посуду, различные предметы роскоши, незарегистрированное оружие. При обыске у Шпигеля нашли громадную коллекцию эротической литературы и соответствующих фигурок, изготовленных из ценных пород дерева.

Начнём с самого колоритного персонажа.

Борис Исаакович Шпигель родился 18 февраля 1953 года в еврейской религиозной семье в городе Хмельницкий на Западной Украине. После техникума служил во внутренних войсках (Львов). В 19-летнем возрасте вступил в КПСС, работал секретарём горкома комсомола в Хмельницком, параллельно учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института имени В. П. Затонского. Потом по какой-то причине спешно переехал в Москву. Трудился, по данным СМИ, заместителем директора московского СПТУ № 80.

Несколько лет назад пользователи соцсетей распространили якобы копию приговора Первомайского районного народного суда г. Москвы, датированного февралём 1982 года и вынесенного Б. И Шпигелю по ст. 120 УК РСФСР (развратные действия в отношении несовершеннолетних); якобы фигурант "систематически совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних учащихся" (мужского пола) - в период с марта по ноябрь 1981 года, в общежитиях указанного училища.

Вскоре, однако, многие блогеры, журналисты и политологи заявили о недостоверности документа.

Так, публицист Олег Лурье написал: "Вывод однозначен. Этот якобы «приговор» Шпигелю — явная фальшивка, причём сделанная весьма топорно. Сэкономили даже на минимальной юридической консультации, а несуществующих «участников процесса» придумали, дабы никто не смог опровергнуть".

Политолог Станислав Елисеев обвинил "радикальных националистов" в организации "хорошо спланированной и подготовленной акции, которая явно имела целью скомпрометировать не только конкретного антифашистского активиста (Шпигеля - Прим.), но и всё антифашистское движение". А президент исследовательского центра "Политическая аналитика" Михаил Тульский назвал информация о копии приговора от 1982 г. "приёмом из арсенала геббельсовской пропаганды" и сравнил её с "фальшивкой «Протоколов сионских мудрецов»".

Сведений о возможном трёхлетнем пребывании г-на Шпигеля в исправительно-трудовой колонии общего режима (согласно "приговору суда") действительно не найдено. ИА "Руспрес" выдвигает версию о том, что "Шпигель дал согласие стать сексотом КГБ и поставлять своим кураторам информацию о незаконной экономической деятельности и антисоветских настроениях среди членов КПСС (в том числе еврейского происхождения) и представителей еврейской диаспоры СССР".

Как бы то ни было, с 1985 года по 1990 год Борис Исаакович работал заместителем директора Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ).

В 1991 году он создал и возглавил компанию "Биотэк", ставшую одним из крупнейших фармацевтических дистрибуторов.

"Группа компаний «БИОТЭК» основана в 1991 г. и на сегодня является ведущим российским фармацевтическим холдингом, со специализацией в области разработки, производства и реализации лекарственных средств, нутрицевтических препаратов, дезинфицирующей продукции и медицинских изделий. Лекарственный портфель ГК «БИОТЭК» включает широкий спектр препаратов, как собственного производства, так и ведущих российских и международных производителей, по основным терапевтическим направлениям: онкология, ВИЧ, кардиология, диабет, неврология, психиатрия, гастроэнтерология и другие. Посредством собственной дистрибуторской сети «БИОТЭК" успешно осуществляет поставки лекарственной продукции и медицинских изделий под нужды лечебного процесса во все регионы Российской Федерации. «БИОТЭК» традиционно входит в Топ-10 крупнейших поставщиков в государственном сегменте российского фармрынка. Ведущим производственным предприятием холдинга является фармацевтический завод «Марбиофарм» (г. Йошкар-Ола), осуществляющий выпуск более 70 наименований препаратов в различных лекарственных формах, а также фармацевтических субстанций, нутрицевтических препаратов и специализированного лечебного питания. Производственные линии завода сертифицированы на соответствие стандартам GMP. Портфель лекарственных разработок, осуществляемых на собственной исследовательской базе завода, на сегодня включает около 30 препаратов-кандидатов в различных терапевтических направлениях. На заводе «Биодез» (г. Лыткарино), осуществляется производство более 30 различных наименований профессиональных и бытовых дезинфицирующих средств и кожных антисептиков, собственной оригинальной разработки. В состав холдинга «БИОТЭК» входят также несколько региональных аптечных сетей в Пензе, Ростове, Нижнем Новгороде и Кирове, включающих в совокупности 257 аптек и аптечных пунктов. В г. Пенза осуществляет деятельность многопрофильный медицинский центр «Эскулап», предоставляющий населению широкий спектр услуг в области диагностики, профилактики и лечения заболеваний", - говорится на сайте ГК "Биотэк".

В 1995-м Шпигель баллотировался в Госдуму РФ. Неудачно. Зато вскоре был назначен помощником по социальным вопросам спикера ГД, коммуниста Геннадия Селезнёва, вместе они (+ чеченский авторитет Муса Мальсагов, позднее бежавший в Объединённые Арабские Эмираты) учредили общественно-политический фонд "Стабильность".

В 1999-м на благотворительном концерте в Театре Российской Армии познакомился (по рекомендации того же Селезнёва) с двадцатидвухлетним, неизвестным широкой публике певцом Николаем Басковым. Сыграл решающую роль в колиной музыкальной карьере, вложил большие силы и средства в раскрутку любимца, ради чего основал продюсерский центр "Музыка.Совершенство.Красота".

Когда пошли кое-какие дурные слухи, Шпигель "женил" Баскова на своей дочери Светлане (брак продлился с января 2001 года по май 2008 года). К тому времени фармацевтический король являлся заместителем председателя Общероссийского лево-демократического общественного движения "Россия", учреждённого Селезнёвым. В конце 2002-го избран зампредом левоцентристской Партии возрождения России, созданной на базе движения "Россия".

С 3.04.2003 по 27.03.2013 Шпигель был сенатором, представляя в Совете Федерации Пензенскую область: первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, заместитель председателя Комитета по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, председатель подкомитета по здравоохранению, обороту и использованию лекарственных средств, член Комиссии по информационной политике, глава Комиссии по вопросам развития институтов гражданского общества, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с кнессетом Израиля, член Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Верховной рады Украины.

Став сенатором, официально переписал весь бизнес на супругу.

"Я законопослушный человек: когда был избран в Совет Федерации, передал акции жене. А за расположенную в офисе «Биотэка» общественную приёмную я плачу компании арендную плату", - рассказывал Шпигель Forbes.

В то же время "Биотэк", после появления Шпигеля в верхней палате парламента, чудесным образом нарастила продажи на 75% и выиграла контракт на сумму в 1,7 млрд на поставку лекарств, при этом сертификацию лекарств в Росздравнадзоре курировал бывший коммерческий директор шпигелевской компании.

До 2005 года Шпигель занимал пост президента Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР). 5.11.2007 избран президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства ("Это огромная ответственность и особая честь, оказанная мне коллегами и братьями по крови"). В ноябре 2012-го избран председателем президиума Международного правозащитного движения "Мир без нацизма", сформированного по инициативе ВКРЕ, зарегистрированного в Страсбурге, но финансируемого из средств российского бюджета, в т. ч. из фондов МИД РФ и грантов на развитие гражданского общества России по линии Общественной палаты.

Спонсировал проект "Еврейский Артек", международный фестиваль искусств "Золотая Ханукия". Подчёркивал и подчёркивает свою приверженность еврейству и иудаизму, безусловно поддерживает Государство Израиль. Многократно встречался с Биньямином Нетаньяху, Реувеном Ривлиным и другими руководителями Израиля; особенно близкие отношения сложились с экс-министром иностранных дел, либеральной сионисткой Ципи Ливни (Ципора Малка Ливни).

Способствовал закрытию сайта палестинского движения ХАМАС, размещённого на одном из российских серверов. Активно ратовал за оказание финансовой, правовой и общественной поддержки израильским военнослужащим, которые предстанут перед судом из-за исков о совершении военных преступлений.

Планировал от имени ВКРЕ организовать "Нюрнбергский процесс над идеологией коммунизма и сталинизма". Добавим, что в январе 2011-го из сейфа в номере эйлатского отеля Herods, который снимал Шпигель, украдено около миллиона шекелей (карманные деньги для отдыха) и часы стоимостью 300 тыс. шекелей.

Почётный профессор Всероссийской академии внешней торговли, член-корреспондент и почётный доктор коммерции Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России.

Награждён почётной грамотой Президента РФ - "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу". После досрочного сложения полномочий члена Совета Федерации 160-килограммовый миллиардер целиком сосредоточился на фармацевтическом бизнесе и делах еврейской диаспоры.

"КП": "В последнее время компания «Биотэк» продвигала на рынок свои экспресс-тесты для выявления антител иммуноглобулина G (IgG) и иммуноглобулина М (IgM) к COVID-19. Точность подобных тестов, которые рекламировались повсеместно и рекомендованы к использованию, вызывала у граждан критику, о чём они рассказывали в социальных сетях. Также Шпигель через сеть своих аптек торговал лекарственным препаратами для лечения коронавирусной инфекции. Он же обеспечивал этими препаратами лечебные учреждения России".

РБК: "Компания увеличила выручку за счёт поставок препаратов для лечения COVID-19 - «Авифавир» и «Арепливир» с действующим веществом фавипиравир. Кроме этого, компания осуществляла поставки тест-систем Biozek. Общая сумма отгрузок составила по итогам года 45 млрд руб. «Арепливир» стал лидером по объёму розничных продаж среди новых лекарств, вышедших на рынок в 2020 году, с показателем больше 387 млн руб. Старший вице-президент группы по стратегии и инновациям Александр Авербух уточнял, что всего компания поставила в медучреждения и аптеки более 60 тыс. упаковок фавипиравира. Правительство Москвы закупило у холдинга «Биотэк» около 240 тыс. экспресс-тестов Biozek Medical для выявления в крови антител к COVID-19, которые изначально назывались тестами голландского производства. В декабре 2020 года компания была оштрафована прокуратурой Нидерландов на €30 тыс. за фальсификацию отчётов об испытаниях тестов. По данным прокуратуры, Biozek не разрабатывала и не производила тесты, а покупала их у китайского производителя".

Гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк в интервью Business FM напомнил: "В своё время был очень громкий скандал, который был связан с Фондом обязательного медицинского страхования, но там фигурировал не только «Биотэк», но и другие крупные фармацевтические дистрибьюторы. Тогда Борис Исаакович был вынужден покинуть пределы РФ и долгое время находился в Израиле на лечении".

Биография пензенского губернатора не столь красочна.

Иван Александрович Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Ливенского района Орловской области. Русский. Вкалывал помощником комбайнёра, комбайнёром. Затем окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище по специальности "инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин".

Рванул по комсомольско-партийной линии, и весьма успешно: секретарь комитета ВЛКСМ батальона курсантов, помощник начальника политотдела по комсомольской работе Ульяновского танкового училища, делегат Всесоюзного съезда ВЛКСМ, секретарь партийного комитета полка, делегат XIX Всесоюзной конференции КПСС.

В сентябре 1989-го поступил в Военно-политическую академию им. В. И. Ленина в Москве, избран секретарём парткома командного факультета; в конце 1991-го Борис Ельцин распорядился упразднить военно-политические органы в армии и преобразовать академию им. Ленина в Гуманитарную академию Вооружённых Сил РФ - Белозерцев закончил оную по специальности "социальный педагог". Его направили в Пензу на должность заместителя военного комиссара региона по работе с личным составом.

На протяжении нескольких лет он курировал работу комиссариата по связям с общественными организациями. В 1999-2004 годах - начальник отдела кадров и учёта офицеров запаса Пензенской области.

24.12.2000 избран депутатом Пензенской гордумы, переизбран 26.12.2004. Далее: глава города — председатель Пензенской городской Думы (2005-12), председатель правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области", руководитель общественной приёмной председателя партии "Единая Россия" в Пензе, председатель Законодательного собрания Пензенской области (2012-15), секретарь политсовета Пензенского регионального отделения "Единой России".

13 сентября 2015 года избран губернатором Пензенской области, набрав 86,04%. Переизбран 13 сентября 2020 года, набрав 78.72%.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков: "Накануне выборов Белозерцев через близких к себе бизнесменов и через сына, возглавляющего бизнес семьи, встречался с покровительствующими ему людьми из федерального центра и, видимо, обещал быть полезным на своем посту. Белозерцев, говорят, мог стать долларовым миллиардером".

Кавалер медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (указ Дмитрия Медведева от 11.03.2010), ордена Почёта, юбилейной медали "70 лет Вооружённых Сил СССР", медалей "За отличие в воинской службе" I и II степени, "За безупречную службу" III степени, "За воинскую доблесть" II степени, "200 лет Министерству обороны" и "Михаил Калашников", награждён памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы".

Заместитель секретаря по работе с обращениями граждан регионального политического совета Пензенского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Ничто не предвещало. Вроде бы...

У Шпигеля долгие годы присутствовала крыша в виде влиятельного генерала одной из силовых структур и, естественно, мирового еврейства. Белозерцев стремился поддерживать связи со всеми элитными игроками, в недавнем рейтинге устойчивости руководителей регионов от "Минченко Консалтинг" попал в "среднеустойчивую" группу.

Помимо Бориса Шпигеля и Ивана Белозерцева 21 марта задержаны супруга фармацевтического магната Евгения Шпигель (вице-президент ГК "Биотэк", формально - основной бенефициар группы компаний), гендиректор ОАО "Фармация" (входит в ГК "Биотэк") Антон Колосков, водитель представительства Пензенской области при Правительстве РФ Геннадий Марков и заместитель директора представительства Фёдор Федотов (шурин пензенского губернатора). Некоторые ресурсы сообщают о задержании обоих сыновей Белозерцева. Приостановлено членство Танкиста в "Единой России".

ТГ-канал "Наш человек в ЧК": "Понятно, что указанные три эпизода взяточничества — не единственные в коррупционной карьере Белозерцева, и дальнейшее расследование может вскрыть новые схемы обогащения пензенского губернатора".

ТГ-канал "Сурский край": "Перед выборами Белозерцеву было прямо сказано снижать долговую нагрузку бюджета, срочно решать вопрос с высокой смертностью населения, поднимать изношенную инфраструктуру ЖКХ. Он пропустил это мимо ушей, хотя обещал всё исправить. Был занят… С федеральным центром шутки плохи: Белозерцеву быстро аннулировали второй срок и наказали по полной. Специально вывели под конвоем из здания правительства через центральных вход, средь бела дня, народу на потеху. Выложили фотографии с пачками денег из спальни губернатора, предметов роскоши, дорогих часов из его гардеробной. Федералы встряхнули Пензу, а вскоре запустят масштабную перезагрузку".

ТГ-канал "Незыгарь": "Коррупционный клубок клана Белозерцева только начинает раскручиваться. В отношении Белозерцева уже неоднократно поступали сигналы о многочисленных коррупционных преступлениях, зачастую связанных с незаконной добычей ископаемых. К прибытию нового губернатора регион ждёт тотальная зачистка. По данным источника, следствие уже поднимает материалы по ещё одному коррупционному бизнесу Белозерцевых — карьеру в Сердобском районе Пензенской области. Там, на землях сельхозназначения, племянник губернатора Александр Ерин уже не первый год добывает песок и гравий. Конечно, на этом коррупционные бизнесы семейства Белозерцевых не кончаются — источник сообщает о делах губернатора в сфере агропрома через ООО «ПензаАгроРегион», принадлежащую всё тому же Ерину, и строительства через многочисленные фирмы и офшоры, аффилированные задержанным сыновьям губернатора. Не менее крепкие бизнес-отношения клан построил и со своим предшественником — кормовое наследие клана экс-губернатора Василия Бочкарёва объединилось и переплелось с предприятиями Белозерцевых. Так, дочь покойнного экс-губнатора, Наталья Бочкарёва на пару с племянником Белозерцева Ериным контролирует два гравийных карьера в деревне Бессоновка и ещё один вблизи поселка Лесной Вьяс в Лунинском районе Пензенской области. В 2020 по области поползли слухи, что Бочкарёвы отказываются от унаследованной ими «Империи» — торгового центра в самом центре Пензы. По некоторым данным, тогда владение ТЦ должно было перейти Белозерцеву-младшему. Можно только гадать, насколько глубоко клан губернатора пустил корни в пензенскую экономику. Но уже понятно, что процесс зачистки отразится масштабным переделом всех сфер влияния Пензенской области".

ТГ-канал "Политика Онлайн": "Задержание пензенского губернатора Белозерцева первое в год выборов в Госдуму, но нет сомнений, что не последнее. «Ставки больше, чем жизнь», посему социальную турбулентность в регионах надо минимизировать, а силовые сценарии антикоррупционной направленности, по-прежнему считаются самыми действенными. Ожидаем новых «скальпов»".

Директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов: "Многие губернаторы сейчас напряглись из-за ареста Белозерцева. Но особо некомфортно сейчас должно быть Андрею Клычкову, возглавляющему родную для Белозерцева Орловскую область. Клычков не только назначил племянника Белозерцева главврачом одной из местных поликлиник, но и с самим Белозерцевым часто появлялся на публике. Ну и вишенка на этом торте — нахождение сестры Белозерцева в комитете по здравоохранению орловского облсовета. Какие-то странные отношения на фоне интересов к сфере здравоохранения у задержанного губернатора-единоросса и действующего губернатора-коммуниста".

Политолог, управляющий партнер компании KGD Group Григорий Добромелов: "Во-первых, какая-то очень странная для губернатора сумма взятки — мягко говоря, не губернаторский уровень, особенно когда мы привыкли к условному Хорошавину с яхтами, коллекциями часов и всем остальным. Второй момент — он только выиграл выборы в сентябре, то есть, по сути, его переназначили. Он достаточно уверенно выиграл выборы, регион и сам губернатор никогда не были не в сильно отстающих, не в сильно опережающих, такой типичный середнячок. Связка со Шпигелем здесь несколько становится более интересной и интригующей, опять же, Шпигель крайне опытный политик, он многолетний сенатор. Здесь, наверное, в некоторой степени губернатор оказался крайним и разменной фигурой при аресте самого Шпигеля. Я думаю, что здесь скорее история, связанная именно со Шпигелем и фармацевтическим рынком, чем с губернатором".

"Царьград": "Борис Исаакович в области фармацевтики — не просто предприниматель. Он один из главных игроков на российском фармацевтическом рынке. Как утверждают эксперты, он оказывал большое влияние и на теневой сегмент этого рынка, был выразителем интересов целого ряда зарубежных фармацевтических гигантов".

Поспешил отметиться председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн: "Первый задержанный в этом году губернатор. Предполагаю, не последний... Экс-советник спикера ГД Г. Селезнёва и фармацевтический король Борис Шпигель исторически был тесно связан с Пензенской областью. Ещё с конца 1990-х его «Биотэк» работал с местным фармпредприятием «Биосинтез». Затем он начал реализовывать в регионе эксперимент по «прорывному» лекарственному обеспечению. Под эту сурдинку в 2003 г. был делегирован губернатором В. Бочкарёвым в Совет Федерации, где пробыл 10 лет. Параллельно — купил областную «Фармацию», монополизировав все аптечные поставки. Я знаком со Шпигелем ещё со времен Г. Селезнёва. Очень колоритный персонаж. Поэтому ничуть не удивлён фактом его задержания. Уверен, что с этой пухлой руки кормились многие чиновники. Тем более, учитывая масштабы его «Биотэка», ставшего ещё в эпоху М. Зурабова одним из крупнейших поставщиков лекарств в стране".

Нанесён болезненный удар по произральскому лобби.

"МК" пишет, что "задержание известного бизнесмена и политического деятеля Бориса Шпигеля повергло в шок членов Федерации еврейских общин России".

Главный раввин РФ Берл Лазар считает происходящее досадным недоразумением: "Я услышал о задержании днём. Мне позвонил один из членов общины, он где-то прочитал эту новость и поспешил мне сообщить. Для нас это полная неожиданность... Любая просьба его, его адвоката и семьи — всё это будет нами рассмотрено, и мы сделаем всё, что можем. Постараемся и морально помочь, и подключить отдел, который занимается именно помощью заключённым, работает во всех СИЗО... Пока мы не знаем деталей расследования, поэтому трудно сказать как всё будет. Мы надеемся на самое хорошее развитие. Борис Исаакович очень активный член нашей общины, он всегда старается помочь и быть полезным людям. Мы хотим, чтобы он поскорее мог заняться этими благими делами без каких-либо препятствий. И я очень надеюсь, что мы скоро узнаем, что это было просто недопонимание".