В Госдуме предложили блокировать работающие с онлайн-казино сайты

17:12 23.03.2021

В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов, с помощью которых переводятся средства незаконным онлайн-казино и лотереям. Об этом пишет РИА Новости.

Инициатива предполагает изменения статьи № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статьи № 138-ФЗ «О лотереях». ФНС разместит на своем сайте перечень иностранных компаний, осуществляющих денежные переводы в пользу запрещенных в РФ организаторов азартных игр и лотерей. Состав информации, которая будет включена в этот перечень, устанавливается правительством по согласованию с Центробанком.

Цель данного законопроекта — ограничить перевод денег по поручению граждан в пользу организаторов незаконных онлайн-казино и лотерей, следует из пояснительной записки. На сегодняшний день отечественным банкам не запрещено переводить деньги со счетов и электронных кошельков российских граждан в адрес иностранных платежных организаций. В свою очередь, эти организации могут переводить средства онлайн-казино и лотереям.

Минувшей осенью вступил в силу федеральный закон, который ужесточает требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей. Ранее организаторами азартных игр не могли выступать юрлица, учредителями которых были люди с судимостью за преступления в сфере экономики или за умышленные преступления средней тяжести и тяжкие. Теперь запрещается выступать в качестве организатора азартных игр и фирмам, учредителями которых являются граждане, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за преступления против госвласти.