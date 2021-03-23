Пенсионеры потребовали ликвидировать Пенсионный фонд

08:30 23.03.2021

Партия пенсионеров потребовала ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), так как данная организация не приносит пользы никому, кроме собственных сотрудников. Соответствующее заявление опубликовано на сайте политической организации.

По мнению авторов инициативы, выплаты пенсионерам должны идти непосредственно из федерального бюджета. ПФР же они обвиняют в излишних тратах на собственные нужды, содержании более 100 тысяч сотрудников, строительстве "дворцов".

Представители партии отдельно отметили, что после фактической отмены накопительной части пенсии, которая проводится под видом заморозки с 2014 года, в ПФР изменили технологию управления уже накопленными суммами. В результате клиенты получили минимальную гарантированную прибыль, а все остальные деньги, заработанные в результате инвестиций, переходили в распоряжение финансистов.

"После банкротства ряда негосударственных пенсионных фондов накопительная часть была заморожена, и теперь все средства, поступающие в Пенсионный фонд, не делятся на страховую и накопительную часть, а целиком идут на выплату страховых пенсий. Те же 4 с лишним триллиона рублей, которые были накоплены россиянами до 2014 года, находятся в управлении Пенсионного фонда и различных негосударственных пенсионных фондов", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что фонд мог бы, подобно аналогичным организациям в других странах, аккумулировать в себе пенсионные накопления граждан, работать с ними, получать прибыль и пускать ее на выплаты. Но в действительности он получает страховые начисления, потом обращается к государству за помощью и использует ее.

"Большинство граждан нашей страны, живущих на пенсию, еле сводят концы с концами, а ведомство, призванное государством заботиться об их благосостоянии, действует абсолютно наоборот – «проедает» сбережения граждан. Партия пенсионеров будет добиваться реализации своего программного положения о необходимости передачи функций по пенсионному обеспечению от ПФР в адрес федерального бюджета", - резюмируется в заявлении.