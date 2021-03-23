Пенсионеры потребовали ликвидировать Пенсионный фонд
Партия пенсионеров потребовала ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), так как данная организация не приносит пользы никому, кроме собственных сотрудников. Соответствующее заявление опубликовано на сайте политической организации.
По мнению авторов инициативы, выплаты пенсионерам должны идти непосредственно из федерального бюджета. ПФР же они обвиняют в излишних тратах на собственные нужды, содержании более 100 тысяч сотрудников, строительстве "дворцов".
Представители партии отдельно отметили, что после фактической отмены накопительной части пенсии, которая проводится под видом заморозки с 2014 года, в ПФР изменили технологию управления уже накопленными суммами. В результате клиенты получили минимальную гарантированную прибыль, а все остальные деньги, заработанные в результате инвестиций, переходили в распоряжение финансистов.
"После банкротства ряда негосударственных пенсионных фондов накопительная часть была заморожена, и теперь все средства, поступающие в Пенсионный фонд, не делятся на страховую и накопительную часть, а целиком идут на выплату страховых пенсий. Те же 4 с лишним триллиона рублей, которые были накоплены россиянами до 2014 года, находятся в управлении Пенсионного фонда и различных негосударственных пенсионных фондов", - говорится в документе.
В заявлении отмечается, что фонд мог бы, подобно аналогичным организациям в других странах, аккумулировать в себе пенсионные накопления граждан, работать с ними, получать прибыль и пускать ее на выплаты. Но в действительности он получает страховые начисления, потом обращается к государству за помощью и использует ее.
"Большинство граждан нашей страны, живущих на пенсию, еле сводят концы с концами, а ведомство, призванное государством заботиться об их благосостоянии, действует абсолютно наоборот – «проедает» сбережения граждан. Партия пенсионеров будет добиваться реализации своего программного положения о необходимости передачи функций по пенсионному обеспечению от ПФР в адрес федерального бюджета", - резюмируется в заявлении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Помню, раньше было очень много людей, которые постоянно искали работу с белой зарплатой и всех убеждали, что они самые умные, поскольку думают о своей старости и той большой пенсии, которую будут получать. Теперь все эти люди буквально кусают локти и заявляют, что отныне будут работать только в серой и черной части экономики. До чего же смешно смотреть за метаниями этих людей, которые в годы социализма так и не усвоили, что такое капитализм и какие в нем законы. А ведь обо всем этом коммунисты постоянно рассказывали в школах и во всех остальных учебных заведениях. Так и не заучили наизусть про капитализм, все продолжают познавать на собственной шкуре. Забавно.
Пенсионный фонд - нелепая затея гайдаровцев, слепивших кальку с СШП.
Либерастов надо давно уже наладить в лагеря, добывать гранитную щебенку из монолита 12 часов в день, остальное время пусть "Иканомикс" наизусть учат.
Кормить их не обязательно.
Ха! А в федеральном бюджете как будто сидят другого покроя чинуши и они спят и видят как позаботиться о пенсионерах! Да во время передачи,если инициатива реализуется- откусят будь здоров! И надо помнить краегольный принцип нашеговсе:" Не воруешь-во власти тебе делать нечего, вали отсюда! А если потихоньку не свалил,упорствуешь-садись в тюрьму или еще хуже! " Так поступили с Фургалом ,с Белых, с Лебедем с Евдокимовым. Брат Лебедя Алексей свалил вовремя сославшись на здоровье-и счастливо избежал тюрьмы( побывал под следствием) ,умер в своей постели.
Да, вышли пенсионеры во всех городах с плакатами и потребовали! Ждем теперь, когда и пенсии обнулят, к этому все и ведут...
с топ менеджерами, сотрудниками? Тоже?