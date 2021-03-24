Правительство Пензенской области подало в отставку

11:10 24.03.2021

Правительство Пензенской области ушло в отставку вслед за главой региона Иваном Белозерцевым, которого накануне президент освободил от исполнения обязанностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника управления пресс-службы губернатора Дины Черемушкиной.

Отмечается, что при этом правительство продолжит свою работу до формирования нового состава. Досрочные выборы губернатора пройдут в единый день голосования, 19 сентября.

Вечером 23 марта президент Владимир Путин досрочно отправил Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Ранее его задержали по подозрению во взятках на сумму более 31 миллиона рублей.

По версии следствия, Белозерцев в 2020 году через посредников получал деньги и подарки от главы группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его жены Евгении Шпигель и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова.

По делу проходят шесть человек. Кроме Белозерцева, Шпигелей и Колоскова, это Геннадий Марков и Федор Федотов. Никто из фигурантов дела свою вину не признает.