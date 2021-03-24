Правительство Пензенской области подало в отставку

Правительство Пензенской области ушло в отставку вслед за главой региона Иваном Белозерцевым, которого накануне президент освободил от исполнения обязанностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника управления пресс-службы губернатора Дины Черемушкиной.

Отмечается, что при этом правительство продолжит свою работу до формирования нового состава. Досрочные выборы губернатора пройдут в единый день голосования, 19 сентября.

Вечером 23 марта президент Владимир Путин досрочно отправил Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Ранее его задержали по подозрению во взятках на сумму более 31 миллиона рублей.

По версии следствия, Белозерцев в 2020 году через посредников получал деньги и подарки от главы группы фармкомпаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его жены Евгении Шпигель и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. 

По делу проходят шесть человек. Кроме Белозерцева, Шпигелей и Колоскова, это Геннадий Марков и Федор Федотов. Никто из фигурантов дела свою вину не признает.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.03.2021, 18:43
    Гость: На самом деле

    быть членом партии жуликов и воров, и не воровать, это как то, не комильфо. Товарищи бы не поняли.

  3. 24.03.2021, 12:59
    Гость: Штурман

    В семье не без урода,но когда вся семья из уродов,то тогда жди беды. В Пензе высшие чиновники крали открыто никого не опасаясь. Понятно что все в правительстве области знали как ворует ОПГ гуВОРнатора и никто не захотел написать руководителю ФСБ и СКР о фактах незаконной деятельности боясь за свою кормушку. По уму всех кадров правительства пензенской области нужно пропустить через детектор лжи и даже через следствие. Тех кто замазан в коррупции,знал и не сообщил о явных нарушениях законов нужно уволить с волчьим билетов чтобы другим была наука.

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