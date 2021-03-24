В школьные учебники включили курс семьеведения

12:54 24.03.2021

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в новые российские учебники по обществознанию включен курс семьеведения

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в новые российские учебники по обществознанию включен курс семьеведения.

«Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания», - цитирует РИА Новости слова Кравцова.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова также сообщила агентству, что обучение семейным ценностям войдет в образовательные программы в ближайшем будущем и это необходимо для реализации поправок в Конституцию.

Напомним, в 2018 году разработкой предмета, посвященного обучению семейным ценностям, занялась Российская академия образования при поддержке детского омбудсмена Анны Кузнецовой и Фонда Андрея Первозванного.

Ранее сообщалось, что Фонд Андрея Первозванного предлагал использовать для него два учебника: «Нравственные основы семейной жизни» (10–11-х классы), написанные иереем, священником храма в Екатеринбурге Дмитрием Моисеевым и монахиней Ниной Крыгиной, и «Семьеведение» (1–11-х классы) группы авторов из Пензы.

При этом учебник священника и монахини написан в классической православной традиции: в нем есть такие темы, как «Иерархичность семейных отношений», «Главенство мужа», «Святые семейства, святые покровители семьи», «Жизнь - дар Божий», писал «Коммерсант». Пензенские авторы старались же придерживаться положения Конституции о светскости образования в РФ.