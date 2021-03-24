В школьные учебники включили курс семьеведения
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в новые российские учебники по обществознанию включен курс семьеведения
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в новые российские учебники по обществознанию включен курс семьеведения.
«Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания», - цитирует РИА Новости слова Кравцова.
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова также сообщила агентству, что обучение семейным ценностям войдет в образовательные программы в ближайшем будущем и это необходимо для реализации поправок в Конституцию.
Напомним, в 2018 году разработкой предмета, посвященного обучению семейным ценностям, занялась Российская академия образования при поддержке детского омбудсмена Анны Кузнецовой и Фонда Андрея Первозванного.
Ранее сообщалось, что Фонд Андрея Первозванного предлагал использовать для него два учебника: «Нравственные основы семейной жизни» (10–11-х классы), написанные иереем, священником храма в Екатеринбурге Дмитрием Моисеевым и монахиней Ниной Крыгиной, и «Семьеведение» (1–11-х классы) группы авторов из Пензы.
При этом учебник священника и монахини написан в классической православной традиции: в нем есть такие темы, как «Иерархичность семейных отношений», «Главенство мужа», «Святые семейства, святые покровители семьи», «Жизнь - дар Божий», писал «Коммерсант». Пензенские авторы старались же придерживаться положения Конституции о светскости образования в РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Простите за непричесанный вопрос: а каковы цели данного курса?Может быть сделать его факультативом дабы не морочить подросткам голову в свете подготовки к ЕГЭ/ОГЭ, ведь профессионалов по данному курсу все равно нет и не предвидится. Уж не пойму одного - для чего весь этот, простите бред за бюджетные деньги. Оставьте вы образование в покое, подумайте над результатами своего неуемного реформаторства, господа чиновники - министры.
Ну так не с детского сада как уже в ЕС пытаются. Или надо как в советское время - в СССР секса не было, а дети были!"
Да чего там жаться. Ввести сразу домострой, из шариата что нибудь про семью и разбавить из торы.
Все таки Собчак и умное говорит.Еще в далеком 2013г.,когда ВВП развелся, она сказала, что он ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ В РОССИИ ОБЩЕСТВО ОСНОВАННОЕ НА ПРАВОСЛАВНО-ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ ЦЕННОСТЯХ. В общем вернуть Россию в допетровское время.Петя Великий разрушил патриархальный строй,а дядя Вова решил его возродить. Обществознание полностью развалили. Визируете он кого отправить на Евровидение.
у кого что болит....