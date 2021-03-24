Шойгу отменил приказ Сердюкова о рассекречивании архивов времен ВОВ

Могила Неизвестного солдата © KM.RU, Илья Шабардин

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период ВОВ 1941-1945 годов». Данный документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо этого, в приказе министра обороны говорится об отмене приказа от 30 мая 2009 года «О внесении изменения в приказ 8 мая 2007 года №181».

Депутат Госдумы Владимир Богодухов в комментарии для «Дума ТВ» заявил, что приветствует такое решение Шойгу. Парламентарий отметил, что на данный момент существует угроза со стороны националистов, которые могут исказить рассекреченные данные и создать неверный образ России.

Напомним, экс-министр Анатолий Сердюков рассекретил архивы Великой Отечественной войны в июне 2007 года. В результате исследователи получили доступ к недоступным ранее документам. В начале мая того же года общественность получила доступ к обновленным данным о потерях СССР в войне — дискуссии на эту тему велись с 1945 года. В 1946-м Иосиф Сталин заявил о семи миллионах погибших среди военного и гражданского населения, затем эта цифра постоянно возрастала.

В 2007 году экс-глава Военно-мемориального центра Александр Кирилин заявил, что по уточненным данным, число погибших военнослужащих в ВОВ составило 8 860 400 человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.03.2021, 19:47
    Гость: Nic

    "националисты исказить могут и создать неверный образ России..."
    Смешные у нас националисты.
    А министр вроде с 39 года решил рассекретить вместо 41-го?
    Может теперь больше документов рассекретить,чем сердюков?

  4. 24.03.2021, 19:42
    Гость: Однако,

    если знание правдивой информации может «создать неверный образ России», то надо признать, что все эти деятели живут в зазеркалье, где кривда давно заменила правду.

  5. 24.03.2021, 19:29
    Гость: замечание вскользь

    Ну, это такие, как ты, разбивают врага малой кровью на его территории.Чего, спрашивается, нос суешь в дела и подвиги героев? Как сражался в Донбассе? Из Киева строчишь, или из Львова?

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