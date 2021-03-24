Памфилова рассказала о нарушениях на выборах главы Пензенской области

13:01 24.03.2021

В ноябре 2020 года были выявлены и направлены правоохранителям факты нарушений на выборах главы Пензенской области. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Хотела уточнить, это не то, что сейчас какая-то компанейщина возникла: арестовали губернатора, заодно возбудили какие-то уголовные дела. Ничего подобного. Это, вообще-то, ещё в ноябре, как только избирательной комиссии Пензенской области стало известно о возможных нарушениях, они тут же собрали все материалы, тут же оперативно нас уведомили и направили сначала в районный отдел МВД представление для проведения проверки. Все было сделано", - приводит ее слова РИА Новости.

По словам Памфиловой, по рекомендации комиссии субъекта ТИК Бессоновского района оперативно прекратила полномочия председателей указанных комиссий, где были выявлены нарушения, их заместителей, секретарей комиссий.

Ранее стало известно о предъявленном обвинении председателю участковой избирательной комиссии в Бессоновском районе Пензенской области. По версии следствия, на выборах губернатора и депутатов Госдумы в 2020 году она фальсифицировала данные.

Как заявили в региональном управлении СК, председатель УИК собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по 662 бюллетеня двух видов) заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования. При этом в реальности на ее участке проголосовали всего 204 человека.

