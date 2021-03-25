Потерял ключи от дома: что делать?

16:38 25.03.2021

Потеря ключей – одно из самых неприятных происшествий, которое не без оснований пугает большинство собственников жилья.

Особенно, если нет того, кому можно доверить дубликаты и попросить их привезти к двери, если свои ключи в данный момент находятся «вне зоны доступа» по какой-либо причине.

Особенно неприятно терять доступ к своему жилью, если стоишь на лестничной площадке после тяжелого дня на работе, ты только что вернулся домой с ребенком из детского сада или, наоборот, тебе срочно нужно ехать в аэропорт, а паспорт находится внутри квартиры.

Какие есть варианты?

Есть несколько вариантов решения возникшей проблемы. Первый – вызвать спасателей, которые спилят дверь с петель или выбьют замок. Второй – дождаться слесаря, который также воспользуется разрушающими методиками, но, скорее всего, постарается сохранить дверь. Третий – вызвать «платного» мастера профильного сервиса http://newzamok.ru/.

Вариант самостоятельного вскрытия замка не рассматриваем. Даже простые серийные механизмы открыть отвертками, дрелями, молотками и иными подручными средствами довольно сложно.

Почему лучше довериться профи

Остановимся подробнее на третьем варианте – открытие двери специалистом за деньги. Почему? В первую очередь – это экономия денег. Как бы парадоксально это ни звучало, но лучше заплатить мастеру за открытие двери небольшую сумму, чем в дальнейшем покупать новую дверь и комплект замков взамен поврежденной.

Дело в том, что мастера профильных сервисов, как правило, применяют бережные техники вскрытия без разрушений механизмов и плотна двери, если это возможно. Исключения бывают, но нечасто.

Также стоит отметить скорость прибытия специалиста после того, как диспетчер сервиса подтвердит вашу заявку. Для Москвы и крупных сервисов с большим количеством бригад на круглосуточном дежурстве время прибытия по адресу клиента обычно составляет до 30 минут. На осмотр двери и подписание документов уйдет 5 минут и на вскрытие еще 10-15 минут. Однако если у вас монтирован серьезный импортный замок, вскрытие может занять больше времени.

Алгоритм действий

После того, как вы обнаружили потерю ключей, позвоните диспетчеру замочной службы, опишите ситуацию и оформите вызов бригады. Уточните, какие документы и доказательства прав на вскрытие дверей приготовить. После того как мастер вскроет дверь, попросите его сразу же заменить запорное устройство или его секретную часть, а то вдруг ваши ключи украли и собираются проникнуть к вам домой уже сегодня.