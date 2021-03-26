Минфин предложил распространить семейную ипотеку на частные дома
У семей с детьми в России появится возможность оформить льготную ипотеку на строительство частных домов. Такой проект постановления внесен Минфином в кабмин, говорится 26 марта в сообщении на сайте ведомства.
Министерство внесло в правительство проект закона, который позволяет семьям с детьми оформить льготную ипотеку на строительство частных домов. Ранее они могли оформить ее только на уже готовые частные дома и квартиры в новостройках.
Речь идет о распространении на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) программы семейной ипотеки, по которой кредиты выдаются под 6% годовых. В программу входят ипотечные кредиты на покупку земельного участка под строительство жилого дома и на строительство частного дома на уже имеющемся участке, говорится в сообщении Минфина.
Если поправки будут приняты, то ведомство рассчитывает на дополнительную выдачу около 20 тыс. кредитов на строительство частных домов на сумму около 79 млрд руб. с первоначальным взносом от 15%, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.
За все время действия программы «Семейная ипотека под 6% годовых» было выдано 129,4 тысяч кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета на данный момент предоставлено на сумму 6,7 млрд рублей.
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