Три атомные подлодки ВМФ России впервые одновременно пробили лёд в Арктике
Министерство обороны России опубликовало видео одновременного всплытия трех атомных ракетоносцев из-подо льда в Арктике. Это произошло впервые в истории.
«Главнокомандующий ВМФ России доложил президенту России В. Путину, что в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров», - цитирует сообщение ведомства телеканал «Звезда».
В ходе общения по видеосвязи с Владимиром Путиным главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил, что с 20 марта в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, под руководством Главного командования ВМФ проводится комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» при участии Русского географического общества.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не бойся, они всплыли в степях Украины.
На каждое зенитное орудие на начало войны был выдан боекомплект аж 18 снарядов. На зенитное!
вылупились из яиц, и сразу принялись выискивать белых медведей,
но их заблаговременно предупредили и они благополучно взлетели.
погубила гонка вооружений.
увеличим тротиловый эквивалент, а затем покажем Сталина. Нэхай нацисты молятся от страха.