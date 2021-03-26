Три атомные подлодки ВМФ России впервые одновременно пробили лёд в Арктике

Министерство обороны России опубликовало видео одновременного всплытия трех атомных ракетоносцев из-подо льда в Арктике. Это произошло впервые в истории.

«Главнокомандующий ВМФ России доложил президенту России В. Путину, что в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров», - цитирует сообщение ведомства телеканал «Звезда».

В ходе общения по видеосвязи с Владимиром Путиным главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил, что с 20 марта в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, под руководством Главного командования ВМФ проводится комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» при участии Русского географического общества.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.03.2021, 23:06
    Гость: Ошибся, каюсь

    На каждое зенитное орудие на начало войны был выдан боекомплект аж 18 снарядов. На зенитное!

  3. 26.03.2021, 23:04
    Гость: крокодильчики

    вылупились из яиц, и сразу принялись выискивать белых медведей,
    но их заблаговременно предупредили и они благополучно взлетели.

  5. 26.03.2021, 22:43
    Гость: Сначала

    увеличим тротиловый эквивалент, а затем покажем Сталина. Нэхай нацисты молятся от страха.

Все комментарии (23)
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