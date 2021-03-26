Три атомные подлодки ВМФ России впервые одновременно пробили лёд в Арктике

19:51 26.03.2021

Министерство обороны России опубликовало видео одновременного всплытия трех атомных ракетоносцев из-подо льда в Арктике. Это произошло впервые в истории.

«Главнокомандующий ВМФ России доложил президенту России В. Путину, что в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров», - цитирует сообщение ведомства телеканал «Звезда».

В ходе общения по видеосвязи с Владимиром Путиным главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил, что с 20 марта в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, под руководством Главного командования ВМФ проводится комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» при участии Русского географического общества.