Госдуме поручено принять законопроект о минимальном доходе должников
Владимир Путин поручил Госдуме совместно с правительством подготовить и принять законопроект, который позволит защитить минимальный доход граждан от списания за долги.
«Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих "защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан"», - говорится в опубликованном поручении.
Срок выполнения – 24 июня 2021 года. Ответственными назначены Вячеслав Володин и Михаил Мишустин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А там не будет ссылок на то, что дети должника пойдут в наложники ростовщику? или почка должника может быть изъята в счёт списания долга?
или сам должник надев железный ошейник получит на лбу клеймо "раб".
Можно конечно не верить в таки перспективы, но рано или поздно это произойдёт.
17000, весь средний класс
Ты как тот хозяин, который собаку свою жалел и по частям ей хвост отрезал.