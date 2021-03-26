Госдуме поручено принять законопроект о минимальном доходе должников

А там не будет ссылок на то, что дети должника пойдут в наложники ростовщику? или почка должника может быть изъята в счёт списания долга?

или сам должник надев железный ошейник получит на лбу клеймо "раб".

Можно конечно не верить в таки перспективы, но рано или поздно это произойдёт.