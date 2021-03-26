Госдуме поручено принять законопроект о минимальном доходе должников

Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Владимир Путин поручил Госдуме совместно с правительством подготовить и принять законопроект, который позволит защитить минимальный доход граждан от списания за долги.

«Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих "защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан"», - говорится в опубликованном поручении.

Срок выполнения – 24 июня 2021 года. Ответственными назначены Вячеслав Володин и Михаил Мишустин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.03.2021, 14:20
    Гость: ABCD

    А там не будет ссылок на то, что дети должника пойдут в наложники ростовщику? или почка должника может быть изъята в счёт списания долга?
    или сам должник надев железный ошейник получит на лбу клеймо "раб".
    Можно конечно не верить в таки перспективы, но рано или поздно это произойдёт.

  3. 26.03.2021, 11:46
    Гость: Осенний марафон

    Ты как тот хозяин, который собаку свою жалел и по частям ей хвост отрезал.

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