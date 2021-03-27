В России могут ввести обязательную электронную регистрацию мигрантов

15:03 27.03.2021

МВД России разработало законопроект, предусматривающий введение двух электронных реестров — для иностранных граждан и для их работодателей. Регистрация в реестре будет обязательной для найма мигрантов.

Таким образом, иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах.

Ведомство уточнило, что в рамках законопроекта оно не затрагивало вопросы о создании трудовых бирж для мигрантов, о выдаче полисов на оказание медицинских услуг, а также о льготах для работодателей, привлекающих мигрантов, так как эти вопросы не относятся к компетенции министерства, пишет "Коммерсант".

По данным МВД, ежегодно в Россию въезжает 17 млн иностранцев; в январе—июле 2020 года было поставлено на миграционный учет 6 млн человек (против 10,8 млн за аналогичный прошлогодний период). В феврале 2021 года зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о нехватке трудовой силы в условиях пандемии в некоторых отраслях и призвал упростить порядок привлечения трудовых мигрантов в стране.