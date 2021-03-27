В России могут ввести обязательную электронную регистрацию мигрантов

Палаточный лагерь для нелегальных мигрантов

МВД России разработало законопроект, предусматривающий введение двух электронных реестров — для иностранных граждан и для их работодателей. Регистрация в реестре будет обязательной для найма мигрантов.

Таким образом, иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах.

Ведомство уточнило, что в рамках законопроекта оно не затрагивало вопросы о создании трудовых бирж для мигрантов, о выдаче полисов на оказание медицинских услуг, а также о льготах для работодателей, привлекающих мигрантов, так как эти вопросы не относятся к компетенции министерства, пишет "Коммерсант".

По данным МВД, ежегодно в Россию въезжает 17 млн иностранцев; в январе—июле 2020 года было поставлено на миграционный учет 6 млн человек (против 10,8 млн за аналогичный прошлогодний период). В феврале 2021 года зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о нехватке трудовой силы в условиях пандемии в некоторых отраслях и призвал упростить порядок привлечения трудовых мигрантов в стране.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.03.2021, 23:00
    Гость: Отглас перестройки

    Не освещен вопрос обязательного сбора биометрических данных. Не секрет, что бывали случаи, когда за "правонарушения" депортированный эмигрант, возвращался в Россию с новым паспортом на новую фамилию.

  2. 27.03.2021, 21:17
    Гость: советский

    Там, где сидит шушара, рожающая законы, аулов и кишлаков нет.
    Они обеспечили себе комфортную жизнь - с привилегиями, особыми законами, неприкосновенностями и пр.

  3. 27.03.2021, 20:39
    Гость: Александр Астрахань

    Не пойму откуда столько переживаний?
    Мы к ним на заработки не ездием и к себе их не звали.
    Если этих туземцев что то не устраивает, пусть валят на свою исконную родину.
    Здесь не США, а Россия, и присмыкаться перед "угнетенными" черно......ми меньшинствами здесь никто не будет. Им и без того слишком много позволяется...

    А тех кто проталкивает идеи о том, что без приезжих аборигенов у нас все остановится - просто преступники и антинародные деятели.

  4. 27.03.2021, 20:36
    Гость: Бобер

    Если без мигрантов никак - то стране каюк.
    Ибо проявляется тот самый капитализм, который перекладывает прибыль себе, а проблемы (вроде социалки, мусора и тп) на других.
    Учитывая отсутствие элементарного разума и логики в действиях властей, можно быть уверенным, что финиш близок и страну ждет судьба Украины -> Киргизии -> Афганистана. К 2035-му от РФ останется дикое поле и безумный макс.

  5. 27.03.2021, 20:28
    Гость: странник

    В Москве,то ли ты в кишлаке, то ли в ауле, а кремлевские завывают, что им мало мигрантов. Экономика у них видите ли где то есть.

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