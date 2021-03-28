Стало известно, во сколько обошлась предвыборная кампания Ельцина в 1996 г.

Предвыборная кампания Бориса Ельцина в 1996 году обошлась не менее чем в 700 млрд рублей и 140 млн долларов. Одно только производство агит-газеты "Не дай Бог" (в ней командой Ельцина описывались ужасы, к которым привело бы избрание президентом Геннадия Зюганова – прим. ред.) обошлось в 16 млн долларов. Об этом в проекте Сергея Минаева "Девяностые" рассказал экс-помощник начальника Центра специального назначения Службы безопасности президента РФ Сергей Сергеев.

"Была группа, которую возглавлял Чубайс, которая определяла, нужны деньги, не нужны деньги. Наша задача была — контролировать, постараться, чтобы деньги не ушли на сторону", - заявил Сергеев.

В начале марта политолог Глеб Павловский, который тоже входил в предвыборный штаб Ельцина, поделился  своими воспоминаниями: "Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги... Вторая десятка — это группа Чубайса, в которую я входил. Вот так примерно это выглядело", — приводит его слова Накануне.RU.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 28.03.2021, 18:45
    Гость: кадет

    Еврейское лобби снова заполонило все этажи верховной власти. Мы русские получили разрушение всей нашей экономики, воровскую сырьевую олигархию паразитов, чудовищную коррупцию в самых высших эшелонах власти. Мы получили конспирологическую касту лже-либералов и крипто-троцкистов, принявшихся с дьвольской скоростью захватывать за бесценок самые лакомые куски общенародной собственности. На всех кто имел смелость изобличать паразитов во власти навешивались лживые ярлыки антисемитов, фашистов и экстремистов. Хамелеоны.

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