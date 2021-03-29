В Думу внесли законопроект об обязательной регистрации собак и кошек

20:32 29.03.2021

В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

В частности, документ предлагает дополнить закон «Об ответственном обращении с животными» (498-ФЗ) нормой, согласно которой все домашние собаки и кошки подлежат обязательной регистрации, порядок которой должны определить уполномоченные региональные органы власти.

По словам авторов законопроекта, изменения должны упростить возврат потерявшихся животных владельцам и сократить количество умышленно брошенных питомцев.

Также закон позволит установить правила содержания домашних кошек и собак.

При этом глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что данная инициатива - «по сути - верная, а по форме - нежизнеспособна», так как регистрация животных в России регулируется законодательством о ветеринарии, куда и должны быть внесены соответствующие поправки.

Бурматов также отметил, что к осени свой законопроект о всеобщей регистрации домашних животных в Госдуму должен внести Минсельхоз.

«Минсельхоз мы к этому в принципе уже склонили. Я буквально две недели назад с ними встречался, и они мне сказали, что законопроект, вводящий регистрацию животных, уже прошел правительство, и осенью они готовятся его вносить в Госдуму», - цитирует его слова «Интерфакс».

Также он отметил, что регистрация животных должна быть бесплатной и касаться всех видов питомцев.