В Думу внесли законопроект об обязательной регистрации собак и кошек

В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

В частности, документ предлагает дополнить закон «Об ответственном обращении с животными» (498-ФЗ) нормой, согласно которой все домашние собаки и кошки подлежат обязательной регистрации, порядок которой должны определить уполномоченные региональные органы власти.

По словам авторов законопроекта, изменения должны упростить возврат потерявшихся животных владельцам и сократить количество умышленно брошенных питомцев.

Также закон позволит установить правила содержания домашних кошек и собак.

При этом глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что данная инициатива - «по сути - верная, а по форме - нежизнеспособна», так как регистрация животных в России регулируется законодательством о ветеринарии, куда и должны быть внесены соответствующие поправки.

Бурматов также отметил, что к осени свой законопроект о всеобщей регистрации домашних животных в Госдуму должен внести Минсельхоз.

«Минсельхоз мы к этому в принципе уже склонили. Я буквально две недели назад с ними встречался, и они мне сказали, что законопроект, вводящий регистрацию животных, уже прошел правительство, и осенью они готовятся его вносить в Госдуму», - цитирует его слова «Интерфакс».

Также он отметил, что регистрация животных должна быть бесплатной и касаться всех видов питомцев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.03.2021, 06:35
    Гость: Штурман

    Опять на те же грабли. Еще в начале 90-х пытались обложить налогами домашних котов и собак,еще лет через 10 также повторили эту идиотскую инициативу и вот снова вначале регистрация,а потом налог. Все эти глупости на практике свелось к тому что некоторые хозяева домашних животных просто их выбросили на волю и после завели снова. Кто же будет ходить по квартирам и проверять выполнение этого закона который противоречит закона о запрете входить в дома и квартиры без соответствующего закона.
    В закон о ветеринарии крайне необходимо ввести пункт о регистрации особо опасных для людей собак и прочей живности, об отлове и ликвидации всех бродящих собак так как именно они опасны для людей и особенно для детей.
    Вы хотите чтобы вашего ребенка или внука загрызла стая собак?

  2. 30.03.2021, 05:59
    Гость: Ну

    раз о собаках начали думать, то лет через сто и о стариках и детях позаботятся законодатели. О бесплатной регистрации (которую совсем можно отменить), о бесплатной выдаче паспорта, не говоря уже о бесплатной медицине и образовании, о пяти платежных документов за ЖКУ вместо одной, о достойной пенсии для всех, а не только для утомленных чиновников которые готовы без устали заседать по 100 лет и обсуждать ветхое дома , горбатые дороги, бесконечные налоговые фантазии и о байданутых, трампанутых, майданутых и звезданутых.........

  5. 30.03.2021, 00:23
    Гость: москвичка

    Господи,хоть один человеческий закон внесли,хотя не верится,что примут,слишком велико собачье лобби.А,надо ещё и налог ввести за содержание.

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