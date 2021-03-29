В Думу внесли законопроект об обязательной регистрации собак и кошек
В Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации домашних животных.
В частности, документ предлагает дополнить закон «Об ответственном обращении с животными» (498-ФЗ) нормой, согласно которой все домашние собаки и кошки подлежат обязательной регистрации, порядок которой должны определить уполномоченные региональные органы власти.
По словам авторов законопроекта, изменения должны упростить возврат потерявшихся животных владельцам и сократить количество умышленно брошенных питомцев.
Также закон позволит установить правила содержания домашних кошек и собак.
При этом глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что данная инициатива - «по сути - верная, а по форме - нежизнеспособна», так как регистрация животных в России регулируется законодательством о ветеринарии, куда и должны быть внесены соответствующие поправки.
Бурматов также отметил, что к осени свой законопроект о всеобщей регистрации домашних животных в Госдуму должен внести Минсельхоз.
«Минсельхоз мы к этому в принципе уже склонили. Я буквально две недели назад с ними встречался, и они мне сказали, что законопроект, вводящий регистрацию животных, уже прошел правительство, и осенью они готовятся его вносить в Госдуму», - цитирует его слова «Интерфакс».
Также он отметил, что регистрация животных должна быть бесплатной и касаться всех видов питомцев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Опять на те же грабли. Еще в начале 90-х пытались обложить налогами домашних котов и собак,еще лет через 10 также повторили эту идиотскую инициативу и вот снова вначале регистрация,а потом налог. Все эти глупости на практике свелось к тому что некоторые хозяева домашних животных просто их выбросили на волю и после завели снова. Кто же будет ходить по квартирам и проверять выполнение этого закона который противоречит закона о запрете входить в дома и квартиры без соответствующего закона.
В закон о ветеринарии крайне необходимо ввести пункт о регистрации особо опасных для людей собак и прочей живности, об отлове и ликвидации всех бродящих собак так как именно они опасны для людей и особенно для детей.
Вы хотите чтобы вашего ребенка или внука загрызла стая собак?
раз о собаках начали думать, то лет через сто и о стариках и детях позаботятся законодатели. О бесплатной регистрации (которую совсем можно отменить), о бесплатной выдаче паспорта, не говоря уже о бесплатной медицине и образовании, о пяти платежных документов за ЖКУ вместо одной, о достойной пенсии для всех, а не только для утомленных чиновников которые готовы без устали заседать по 100 лет и обсуждать ветхое дома , горбатые дороги, бесконечные налоговые фантазии и о байданутых, трампанутых, майданутых и звезданутых.........
А с хвоста и ушей?
Их надо регистрировать?
Господи,хоть один человеческий закон внесли,хотя не верится,что примут,слишком велико собачье лобби.А,надо ещё и налог ввести за содержание.