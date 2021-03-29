Памфилову переизбрали председателем ЦИК
Элла Памфилова переизбрана председателем Центризбиркома в ходе тайного голосования членов ЦИК РФ.
Как сообщает "Интерфакс", за кандидатуру Памфиловой проголосовали 14 членов ЦИК из 15.
Кандидатуру Памфиловой выдвинула новый член Центризбиркома Людмила Маркина. Другой кандидатурой, выдвинутой на данный пост, был новый член ЦИК РФ от партии ЛПДР Александр Курдюмов. Отмечается, что он выдвинул себя сам и получил один голос в ходе тайного голосования ЦИК.
ЦИК РФ формируется сроком на пять лет, в его состав входят 15 членов, пять из которых назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, и пять - Госдумой.
Полномочия главы Центрибиркома и всего нынешнего состава ЦИК закончились в марте.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"…хоть суд и признал ее слабоумной, но при этом отметил, что, она может занимать любую государственную должность."
Ярослав Гашек
В свое время ей дунули в уши что,мол, следующим правителем видится женщина и братва в поиске. И вкричала душа : Кто если не я? Ах, знаете сколько я пользы стране принесу!"... А нужно было просто пахнущего демократией человечка на выборы поставить. Лучше женщину. От женщин демократного запаху побольше. Поставили. И все у братвы получилось.
Она давно показала это.
Если вы не в курсе, она с светлейшим князем работала в Ленинградском леноблсовете юристами, а именно там работал наш солнцеликий в команде Собчака с ржавым Толиком в одном кабинете. Ну и случалась "растрата", так тогда называли то, чем сейчас все чиновники занимаются- кража бюджетных денег.
На Солнцеликого подали в суд. Завели дело. Березовский перетащил его в Москву, а она и светлейший княже в Ленинграде просто развалили дело.
Правильно, говорить о переизбрании "выборной должности" в РФ так же смешно, как и о том, что буржуазная власть в стране считает народ источником своей власти.
Не переизбрали а переназначили. Закулисную возню и попискивание тамошних обитателей высоких кабинетов, нам не показывают.
если кто-то помнит, что когда то в прямом эфире показывали программу "парламентский час", часами причём. Сейчас программа есть, но там нет прямого эфира, показывают только записанные ранее кадры на которых "народные избранники" деловито бегают между рядов с бумажками.
А что показывать то? Как они ковыряются в носу, играют на гаджетах в пасьянс, спят, и полупустой зал?
Каков поп, такой приход.
Одна из постоянных "петрушек" в "кукольной" кремлёвского карабаса-барабаса. Давно неинтересно и даже не противно,просто никак.