Памфилову переизбрали председателем ЦИК

13:07 29.03.2021

Элла Памфилова переизбрана председателем Центризбиркома в ходе тайного голосования членов ЦИК РФ.

Как сообщает "Интерфакс", за кандидатуру Памфиловой проголосовали 14 членов ЦИК из 15.

Кандидатуру Памфиловой выдвинула новый член Центризбиркома Людмила Маркина. Другой кандидатурой, выдвинутой на данный пост, был новый член ЦИК РФ от партии ЛПДР Александр Курдюмов. Отмечается, что он выдвинул себя сам и получил один голос в ходе тайного голосования ЦИК.

ЦИК РФ формируется сроком на пять лет, в его состав входят 15 членов, пять из которых назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, и пять - Госдумой.

Полномочия главы Центрибиркома и всего нынешнего состава ЦИК закончились в марте.