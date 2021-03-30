Песков заявил об отсутствии в России абсолютной нетерпимости к коррупции

Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

Для борьбы с коррупцией в России должна быть создана абсолютная нетерпимость к этому явлению в обществе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать. Ведь бытовая коррупция - это гораздо страшнее. Там крутятся огромные деньги", - отметил он в интервью "Аргументам и фактам".

По словам пресс-секретаря президента, пока этой нетерпимости в России нет. "На это нужно время, общество должно созреть для этого. Должно пройти несколько поколений", - сказал Песков.

Также, по его мнению, России нет смысла повторять опыт Китая, где граждане через специальное приложение могут сообщать о случаях коррупции.

"Стучать будут направо и налево, по делу и без дела", - сказал Песков, отметив, что с учетом "исторического опыта" подобный механизм приведет к "огромному количеству злоупотреблений", пишет Накануне.RU.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что количество коррупционных преступлений в России в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8%, почти половина из них связана со взяточничеством.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.03.2021, 02:30
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Ч """"""""Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать. Ведь бытовая коррупция - это гораздо страшнее."""""----- ПСАКОВ ты чё несёшь по себе меряешь . Никому взяток не давал .
    """""""""На это нужно время, общество должно созреть для этого. Должно пройти несколько поколений"""""""""--------опять , народ не созрел . А пензенский губер к кому отнести к народу или к классово близкой верхушки режима ?
    """"""""" в России нет смысла повторять опыт Китая, где граждане через специальное приложение могут сообщать о случаях коррупции""""----, а почему О....О жим жим , ВАМ придется отвечать . А расскажика ПСАКОВ , как твоя жонка из бюджета получает деньгу на свои покаталки на льду ? То-то , стенка маячит и радостная толпа пришедшая на праздник справедливости .
    БОТВА НАЛЕТАЙ , ЗАЩИЩАЙ !

  2. 31.03.2021, 01:59
    Гость: Ваал

    На свадьбу с Навкой господин Песков ухлопал свой 10-летний заработок. Т.е. он 10 лет не ел, не пил, не одевался, не обувался, не тратил средства на коммуналку, транспорт и тем более на развлечения и отдых, а только копил, копил и копил. Как он при этом всё-таки сумел выжить и дотянуть до свадьбы, может понять только человек самого незаурядного трансцендентного ума. Зато после этого все вопросы к наичестнейшему и непримиримейшему борцу с коррупцией господину Пескову отпали сами собой. Что касается стукачества направо и налево по делу и без, то тут с ним не поспоришь, он в этом виде спорта настоящий профессионал!

  3. 31.03.2021, 01:39
    Гость: Болото!

    Путин с песковЫми, сердюковыми, рогозинами, набиуллинами и дорогими чубайсовскими прихватизаторами и есть источник коррупции. Пока эту пирамиду жуликов возглавляет Пу, шансов покончить с коррупцией нет!

  4. 30.03.2021, 23:42
    Гость: Парацельс

    Ну да абсолютная терпимость к власти абсолютно коррелирует с абсолютной терпимостью к коррупции - это естественно.

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