Песков заявил об отсутствии в России абсолютной нетерпимости к коррупции
Для борьбы с коррупцией в России должна быть создана абсолютная нетерпимость к этому явлению в обществе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать. Ведь бытовая коррупция - это гораздо страшнее. Там крутятся огромные деньги", - отметил он в интервью "Аргументам и фактам".
По словам пресс-секретаря президента, пока этой нетерпимости в России нет. "На это нужно время, общество должно созреть для этого. Должно пройти несколько поколений", - сказал Песков.
Также, по его мнению, России нет смысла повторять опыт Китая, где граждане через специальное приложение могут сообщать о случаях коррупции.
"Стучать будут направо и налево, по делу и без дела", - сказал Песков, отметив, что с учетом "исторического опыта" подобный механизм приведет к "огромному количеству злоупотреблений", пишет Накануне.RU.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что количество коррупционных преступлений в России в январе-феврале 2021 года выросло на 11,8%, почти половина из них связана со взяточничеством.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ч """"""""Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать. Ведь бытовая коррупция - это гораздо страшнее."""""----- ПСАКОВ ты чё несёшь по себе меряешь . Никому взяток не давал .
"""""""""На это нужно время, общество должно созреть для этого. Должно пройти несколько поколений"""""""""--------опять , народ не созрел . А пензенский губер к кому отнести к народу или к классово близкой верхушки режима ?
""""""""" в России нет смысла повторять опыт Китая, где граждане через специальное приложение могут сообщать о случаях коррупции""""----, а почему О....О жим жим , ВАМ придется отвечать . А расскажика ПСАКОВ , как твоя жонка из бюджета получает деньгу на свои покаталки на льду ? То-то , стенка маячит и радостная толпа пришедшая на праздник справедливости .
БОТВА НАЛЕТАЙ , ЗАЩИЩАЙ !
На свадьбу с Навкой господин Песков ухлопал свой 10-летний заработок. Т.е. он 10 лет не ел, не пил, не одевался, не обувался, не тратил средства на коммуналку, транспорт и тем более на развлечения и отдых, а только копил, копил и копил. Как он при этом всё-таки сумел выжить и дотянуть до свадьбы, может понять только человек самого незаурядного трансцендентного ума. Зато после этого все вопросы к наичестнейшему и непримиримейшему борцу с коррупцией господину Пескову отпали сами собой. Что касается стукачества направо и налево по делу и без, то тут с ним не поспоришь, он в этом виде спорта настоящий профессионал!
Путин с песковЫми, сердюковыми, рогозинами, набиуллинами и дорогими чубайсовскими прихватизаторами и есть источник коррупции. Пока эту пирамиду жуликов возглавляет Пу, шансов покончить с коррупцией нет!
Ну да абсолютная терпимость к власти абсолютно коррелирует с абсолютной терпимостью к коррупции - это естественно.
абсолютной нетерпимости к абсолютной коррупции.