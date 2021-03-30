Путин призвал контролировать долю детей мигрантов в школах

Путин

На заседании Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин заявил, что число детей мигрантов в российских школах должно быть таким, чтобы позволять адаптировать их к российской среде и избежать перекосов, которые случаются в школах Европы и США.

Путин отметил, что иногда в западных странах складываются ситуации, когда мигрантов в школах становится слишком много и из-за этого местные жители вынуждены забирать своих детей из образовательных учреждений. «Нам нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развития событий подобного рода», - цитирует ТАСС слова Путина.

При этом он отметил, что такие меры помогут школам избежать проблем, «а проблем там возникает целый большой набор». Путин также подчеркнул, что «усилиями одних школ эту проблему не решить, во-первых». «Во-вторых, она, наверное, не является такой острой, как в некоторых европейских странах, в связи с неконтролируемым наплывом мигрантов», - добавил он.

По его словам, необходимо очень внимательно отслеживать данную ситуацию в городах-миллионниках и отдельных национальных республиках.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.03.2021, 19:52
    Гость: 007

    Сначала создал проблему, а теперь, якобы, нужно ее решать!!!! Не черта он делать не будет, кроме как продолжать завозить мигрантов!!!

  3. 30.03.2021, 19:40
    Гость: Если это дети бывших гражддан СССР

    То это не мигранты. Не надо было проводить колониальную политику, не было бы мигрантов. За ошибки прошлого надо отвечать.

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