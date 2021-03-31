Губернаторы пяти регионов предложили расширить Севморпуть

09:48 31.03.2021

Губернаторы Санкт-Петербурга, Мурманской и Архангельской областей, Сахалина и Камчатки выступили с идеей ввода такого понятия как Большой Северный морской путь. Главы регионов предлагают предоставить ему меры господдержки. По их мнению, путь от Петербурга до Владивостока позволит наладить грузопоток между регионами по морю, пишет РБК.

Письмо с соответствующей инициативой губернаторы направили вице-премьеру Юрию Трутневу еще в феврале этого гожа. 31 марта Трутнев должен провести совещание по вопросам организации инфраструктуры Севморпути, в том числе создания регулярных судоходных контейнерных линий и каботажных перевозок по маршруту Санкт-Петербург—Владивосток.

Как поясняется в предложении губернаторов, на сегодня комплексное развитие Севморпути практически не охватывает транспортно-логистическую и промышленную инфраструктуру, расположенную в Петербурге, Архангельской и Мурманской областях, а также на Камчатке и Сахалине. Между тем использование этой инфраструктуры вносит существенный вклад в развитие перевозок по арктическому маршруту.

Для большинства из указанных пяти регионов морские перевозки являются наиболее перспективными из-за низкого уровня развития транспортной сети или даже полного отсутствия железнодорожного сообщения, говорится в письме. Главы регионов считают, что отсутствие мер господдержки каботажных перевозок сдерживает формирование стабильного грузопотока между субъектами России по морю.

В настоящее время граница Северного морского пути проходит от Карских Ворот на западе до бухты Провидения на востоке. Год назад Трутнев поручил проработать возможность расширения пути от Мурманска до Сахалина.