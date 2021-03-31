В России изменят систему оплаты труда чиновников
После оптимизации государственного аппарата власти займутся зарплатами госслужащих. Об этом рассказал в интервью «Известиям» вице-премьер Дмитрий Григоренко.
По его словам, вопрос изменения системы оплаты труда чиновников уже давно был на повестке правительства, однако существование искусственно поддерживаемых пустующих ставок усложняло его решение. Григоренко пояснил, что разрыв между ставками приблизился к критической отметке: по министерствам — в 1,5 раза, по службам — в 1,7 раза, по агентствам — в 1,9 раза, а по территориальным органам достиг двукратной отметки.
Итогом подобного разрыва стал переход квалифицированных сотрудников в ведомства с более высокими зарплатами. В результате сотрудники ведомств имеют разный уровень компетенций.
В 2021 году размер средней зарплаты будет сбалансирован, заверил Григоренко. Кроме того, будет увеличена доля ежемесячных гарантированных выплат. Мотивационную часть в кабмине хотят привязать к конкретным результатам выполненной работы. Это повысит мотивацию сотрудников и привлечет на госслужбу перспективных специалистов, уверен российский вице-премьер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чиновникам нельзя давать самим себя оптимизировать,т.к.после каждой оптимизации их становится все больше и зарплаты выше.Правильнее было бы урезать для начала наполовину расходы на чиновников,а потом пусть рисуют себе штат и оплату труда с разумной разницей (утвержденной президентом) в доходах мелких и крупных по рангу чиновников независимо где они работают.
у умного специалиста тупой руководитель, то хоть ты тресни!
А у нас должности руководителей принято дарить детям, родственникам, друзьям и любовницам или передавать по наследству, а такие рукамиводители вааще не в теме, чем руководят. Единственно что они могут, так это пригрозить уволить, лишить премии, наорать...
Любые телодвижения по отношению к чиновникам бессмысленны, кроме жесткого контроля и жестокого наказания. Воровство - естественное состояние чиновника. У некоторых, очень немногих, оно может отсутствовать, если у него есть какая-нибудь идея.
Вот это и есть ключевое условие. Но не у нас в стране, так как идеология отсутствует официально.
У любого человека должна быть цель, к которой он стремится, иначе можно умереть с тоски.
У писателя - писать книги, у ученого - открывать новое, у альпиниста - забраться еще куда-нибудь.
А у чиновника цели нет! И он начинает коллекционировать деньги, машины, виллы. Поскольку ума, времени и образования на большее не хватает.
Поэтому-то они и имеют дома полмиллиарда и пять машин, хотя ни истратить, ни прожрать столько нельзя, а зад.. даже в две машины одновременно не загрузишь.
И выхода нет! Как Алексашка Меншиков воровал, так и нынешние губернаторы воруют. Можете смеяться, но - от безысходности. И остановит их только ссылка (как Меншикова) или стенка (как в Китае), либо конфискация всего у всех родственников + каменоломня в Сибири. Чтобы как-то снизить накал деградации, нужно финансировать образование, чтобы молодежь в школе узнавала, что кроме рэпа, наркотиков, денег и девок на свете есть очень много интересного, чем можно заняться. Но, судя по всему, некий Греф убьет остатки (останки) образования в стране. Ему нужны только потребители, берущие у него кредиты, чтобы он и его подельники набивали купюрами и желтым металлом свои подвалы.
"2021 году размер средней зарплаты будет сбалансирован, заверил Григоренко. Кроме того, будет увеличена доля ежемесячных гарантированных выплат. Мотивационную часть в кабмине хотят привязать к конкретным результатам выполненной работы. Это повысит мотивацию сотрудников и привлечет на госслужбу перспективных специалистов, уверен российский вице-премьер"2021 году размер средней зарплаты будет сбалансирован, заверил Григоренко. Кроме того, будет увеличена доля ежемесячных гарантированных выплат. -Это делаетя для ув5личения зарплат чиновников. Прикрываются это "поиском эффективности. Эффективности не прибудет,проверено. Да и не нужна она ворам -им и так неплохо.
А вот что сделал Фургал:"Провел ревизию расходов и обнаружил, что на аппарат губернатора тратятся миллиарды рублей в год. И сократил количество своих заместителей, которых было 19, до 8. Запретил министрам летать бизнес-классом в командировки, исключение - только для губернатора и вице-губернаторов. Затем обнаружил дорогие автомобили в гараже правительства и красавицу-яхту «Виктория». Автомобили распорядился продать и заменить более бюджетными, яхту тоже выставили на торги. Зарплаты членам правительства и самому себе сократил. «Не может губернатор получать по миллиону рублей в месяц», - говорил Фургал и снизил себе зарплату до 400 тысяч "-И работал Фургал очень эффективно И за это бвл посажен в тюрьму. Потому что работал для народа -аождь таких не терпит.
Рабинович устраивается работать на базу. Заведующий показывает ему,
где что лежит.
- Вот здесь - красная икра, тут - осетрина, а это - сервелат. Вон - ананасы,
а зарплата у нас восьмого и двадцать первого...
- Как? Я еще и зарплату могу тут получать? - удивился Рабинович.