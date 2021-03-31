В России изменят систему оплаты труда чиновников

08:58 31.03.2021

После оптимизации государственного аппарата власти займутся зарплатами госслужащих. Об этом рассказал в интервью «Известиям» вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, вопрос изменения системы оплаты труда чиновников уже давно был на повестке правительства, однако существование искусственно поддерживаемых пустующих ставок усложняло его решение. Григоренко пояснил, что разрыв между ставками приблизился к критической отметке: по министерствам — в 1,5 раза, по службам — в 1,7 раза, по агентствам — в 1,9 раза, а по территориальным органам достиг двукратной отметки.

Итогом подобного разрыва стал переход квалифицированных сотрудников в ведомства с более высокими зарплатами. В результате сотрудники ведомств имеют разный уровень компетенций.

В 2021 году размер средней зарплаты будет сбалансирован, заверил Григоренко. Кроме того, будет увеличена доля ежемесячных гарантированных выплат. Мотивационную часть в кабмине хотят привязать к конкретным результатам выполненной работы. Это повысит мотивацию сотрудников и привлечет на госслужбу перспективных специалистов, уверен российский вице-премьер.