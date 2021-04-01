Эксперты предупредили о повышении цен на велосипеды в России на 10-35%

14:07 1.04.2021

Задержки с поставками комплектующих деталей для велосипедов могут привести к их удорожанию на 10-35% на фоне всплеска спроса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка и отраслевых специалистов.

По словам продавцов, в частности магазина CityCycle (массовые бренды Giant, Merida, Orbea, Specialized), дефицит по ряду наименований доходит до 70% от каталога. Большой ряд моделей, который был доставлен в магазины до апреля или назначенный к поставке на лето, уже выкуплен. Производители ввели квоты для государств и рынков, а сроки поставки сдвинулись примерно на квартал: с марта на июнь.

Предпосылки дефицита возникли еще в 2020 году, когда продажи велосипедов резко взлетели по всему миру, в том числе в России, — в качестве средства развлечения в условиях коронавирусных ограничений и альтернативы общественному транспорту, сказал в беседе с изданием автор и куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов.

Кроме того, поддержку спросу оказывают курьеры служб доставки, пояснил представитель производителя велосипедов Forward Михаил Невелев. В Delivery Club сообщили, что курьеры сами выбирают, как доставлять еду — пешком или на велосипеде, и фирма не занимается централизованными закупками, но договаривается о скидках с магазинами, сервисами и службами проката. Большая часть доставщиков используют доступные городские велосипеды, добавили там.

Также на поставках в 2021 году сказалась приостановка работы нескольких велосипедных заводов в США. По словам гендиректора магазина CityCycle Владимира Лосинского, быстро нарастить мощности они не могут.

«Многие велосипеды массового сегмента, которые должны были поступить в продажу в марте, ожидаются только в июне-июле или даже позже», — добавил он.