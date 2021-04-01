Эксперты предупредили о повышении цен на велосипеды в России на 10-35%
Задержки с поставками комплектующих деталей для велосипедов могут привести к их удорожанию на 10-35% на фоне всплеска спроса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка и отраслевых специалистов.
По словам продавцов, в частности магазина CityCycle (массовые бренды Giant, Merida, Orbea, Specialized), дефицит по ряду наименований доходит до 70% от каталога. Большой ряд моделей, который был доставлен в магазины до апреля или назначенный к поставке на лето, уже выкуплен. Производители ввели квоты для государств и рынков, а сроки поставки сдвинулись примерно на квартал: с марта на июнь.
Предпосылки дефицита возникли еще в 2020 году, когда продажи велосипедов резко взлетели по всему миру, в том числе в России, — в качестве средства развлечения в условиях коронавирусных ограничений и альтернативы общественному транспорту, сказал в беседе с изданием автор и куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов.
Кроме того, поддержку спросу оказывают курьеры служб доставки, пояснил представитель производителя велосипедов Forward Михаил Невелев. В Delivery Club сообщили, что курьеры сами выбирают, как доставлять еду — пешком или на велосипеде, и фирма не занимается централизованными закупками, но договаривается о скидках с магазинами, сервисами и службами проката. Большая часть доставщиков используют доступные городские велосипеды, добавили там.
Также на поставках в 2021 году сказалась приостановка работы нескольких велосипедных заводов в США. По словам гендиректора магазина CityCycle Владимира Лосинского, быстро нарастить мощности они не могут.
«Многие велосипеды массового сегмента, которые должны были поступить в продажу в марте, ожидаются только в июне-июле или даже позже», — добавил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Точно.
В Чехии есть певец Ivan Mladek - в России известна его песня Jožin z bažin. Это тип Высоцкого, но с музыкой диксиленда. У него тонкий юмор.
Раз сказал, что чешское пиво Prazdroj сильно влияет на половую жизнь - после 10 бутылок половой акт может продолжаться даже дольше 4 часов.
Так и тут.
Нет, торопиться не надо, удовольствие следует максимально растянуть.
Позорная, никудышная, бездарная и бессовестная власть ничего более не умеет, кроме как повышать цены. Это у них панацея от всего. А то, что экономика страны в глубокой сизой ..опе, то, что нет развития, а только соплежуйские мантры от плешивого персонажа, да какое им до этого дело. И рядом сегодня статья о снижении цен при "ужасных" коммунистах. Люди, начните пользоваться башкой и делать выводы.
Скоро, очень скоро, велосипеды вытеснят с наших дорог, Мерсы, Джипы, Тойоны и прочуюю белиберду!
Все в велодром товарищи!!! Ударим велопробегом, по нашему бездорожью!!! Пока цены не подняли!!!
Что это за садизм такой - каждый день «россиян предупредили ...»
Нет, чтобы сразу написать - всё подорожает на 50% !
А так только терзают скромных россиян угрозами.