В российские магазины перестали поставлять сахар
Торговые сети более недели не могут получить поставки сахара. Как пишет газета "Известия", производители приостановили продажи и отказывались подтверждать торговым сетям объемы будущих поставок.
По данным издания, поставки сахара были прекращены после того, как правительство 22 марта объявило о готовности выделять с 1 апреля субсидии за продажу сахара по фиксированной цене - 36 рублей за килограмм.
В таком случае заводы могут получить компенсацию затрат в размере 5 рублей за каждый проданный ретейлерам килограмм сахара. И получилось, что до 1 апреля производителям реализовывать свою продукцию невыгодно.
Один из собеседников газеты рассказал, что производители отказываются подтверждать объемы будущих поставок, а запасы продукции на распределительных центрах торговых компаний ежегодно сокращаются.
По словам другого источника издания в отрасли торговли, что крупные компании действительно пока не могут купить сахар, а производители отказываются подтверждать им объемы будущих поставок. Он отметил, что запасы продукции на распределительных центрах торговых компаний ежедневно сокращаются.
Ранее российское правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты питания. В частности, для сахара они продлеваются до 1 июня. На фоне роста цен на продукты в конце прошлого года кабмин заключил ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Теперь предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице. Изначально предполагалось, что соглашение будет действовать до апреля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это виноват госдеп. Это он пошёл ментальной атакой на заморозку цен гарантом. Но они не на того нарвались. Сейчас он вспомнит как он действовал при таких обстоятельствах в песочнице детского сада и выдаст госдепу по первое число.
Молимся всей страной, стоя на коленях перед иконой гаранта, дабы он скорее вспомнил пока проклятые партнёры из госдепа не вывезли весь сахар в закрома казначейства, как это они делают с бабками вопреки железной воле гаранта.
Никакой паники, сказали тихо, подумайте.
Японцы вообще не употребляют сахар. Он у них только для туристов. Сахар им заменяет стевия -растение. Стевия содержит вещество которое в 300 раз слаще сахара. Переходите как японцы на стевию и здоровейте! Начните вот с чего: оттяните кожу на висках к ушам и зафиксируйте бельевыми прищепками- чтобы стать похожими на японцев.
Сахар -это белая смерть!
Снимают остатки и делают переоценку перед повышением цен.
Российский народ в сахаре не нуждается.