В российские магазины перестали поставлять сахар

08:45 1.04.2021

Торговые сети более недели не могут получить поставки сахара. Как пишет газета "Известия", производители приостановили продажи и отказывались подтверждать торговым сетям объемы будущих поставок.

По данным издания, поставки сахара были прекращены после того, как правительство 22 марта объявило о готовности выделять с 1 апреля субсидии за продажу сахара по фиксированной цене - 36 рублей за килограмм.

В таком случае заводы могут получить компенсацию затрат в размере 5 рублей за каждый проданный ретейлерам килограмм сахара. И получилось, что до 1 апреля производителям реализовывать свою продукцию невыгодно.

Один из собеседников газеты рассказал, что производители отказываются подтверждать объемы будущих поставок, а запасы продукции на распределительных центрах торговых компаний ежегодно сокращаются.

По словам другого источника издания в отрасли торговли, что крупные компании действительно пока не могут купить сахар, а производители отказываются подтверждать им объемы будущих поставок. Он отметил, что запасы продукции на распределительных центрах торговых компаний ежедневно сокращаются.

Ранее российское правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты питания. В частности, для сахара они продлеваются до 1 июня. На фоне роста цен на продукты в конце прошлого года кабмин заключил ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Теперь предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице. Изначально предполагалось, что соглашение будет действовать до апреля.