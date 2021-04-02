В «Газпроме» усомнились в эффективности возобновляемой энергии
Первый заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин, отвечающий за инновации в компании, заявил о преимуществе традиционных источников - газа и нефти - над возобновляемыми источниками энергии.
По его словам, такие источники энергии уступают традиционной энергетике по ряду экономических, экологических и технических факторов.
Ключевым свойством любой энергосистемы является стабильность работы на протяжении долгого времени, а в энергосистеме с высокой долей возобновляемой энергетики именно стабильность работы ставится под сомнение, прежде всего в связи с высокой зависимостью ВИЭ от быстро меняющихся погодных условий, рассказал топ-менеджер.
По его словам, широкое применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) создаст необходимость в строительстве и дальнейшей постоянной поддержке в рабочем состоянии инфраструктуры накопления и хранения энергии или дополнительных генерирующих мощностей в качестве резерва на случай внезапного прекращения выработки.
«Затраты на это весьма существенны <...>, оценка экономической эффективности ВИЭ становится существенно ниже», - цитирует РБК слова Аксютина.
Ранее сообщалось, что государственная программа поддержки развития объектов генерации в России, работающих на возобновляемой энергии, на период с 2025 по 2035 год составит 350 млрд рублей. «Основные параметры - это 350 млрд поддержки до 2035 года, порядка 6,7 ГВт ввода установленных мощностей мы ожидаем», - отмечал замминистра энергетики Павел Сниккарс.
Вице-премьер Александр Новак зимой 2021 года прогнозировал, что доля ВИЭ в энергобалансе России увеличится с 1% к 2024 году до 4% к 2035 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для чего Юрий Гагарин проложил дорогу в Космос?
1. Большевистское планирование внедрять в первую очередь.
2. Терешкова своё дело сделала и пора оставить её в покое. Насчёт инициатив самим думать нужно.
3. Изучать "Концепцию общественной безопасности" (давно одобрена Госдумой) и "Достаточно общую теорию управления", иначе подпиндосники доуправляются нами до майдана.
"Зеленая энернетика" - это миф. На нее переходят из-за беспрецедентного давления со стороны глобалистов.
"Зеленая энергетика" не сможет обеспечить выработку такого же количества энергиии, как углеводороды, поэтому глобалисты так активно проталкивают сейчас общественный транспорт и велосипеды. На личный транспорт энергии не хватит.
Мне эти ГАЗпромовские соловьиные трели напоминают (кажется) старый советский грузинский фильм, про то, как один паромщик перевозил на лодке по реке туда-сюда пассажиров, а когда власть решила там мост построить, он тут же начал проповедовать идею- мол мосты ненадёжные, это не серьёзно, нет нечего лучше чем его лодочка.
Пассажи ЗАГпром смешны и убоги, он выдают с головой их желание паразитировать на стране и её богатстве вечно.
На счёт прошлого века, так вся Россия "проспала" за 20 жирных Гегемоновских лет "процветания" это будущее. 20 лет слушали сказки про личные достижения и неуёмную энергию великого кормчего.
В мире полным ходом идёт начало пятого технологического уклада, а РФ даже не приступала к четвёртому технологическому укладу! У нас Кудрины и Грефы рассуждают о "концепции догоняющего развития", это когда Россия делает такой "рывок", что бы упаси боже не догнать хотя бы Ю.Корею, не говоря уже про Китай. 20 лет уже штаны у них трещат от их "рывков".
Мотивация недовольства "ГАЗпромом альтернативных источников энергии предельно понятна.
ГАЗпром монополист, это колоссальные деньги, влияние, политика итд..
а что такое альтернатива? Это то, что власть не контролирует монопольно. Что (для них) будет, если граждане будут иметь некие генераторы которые бесплатно дают электричество, за это не нужно никому платить, так разве можно? (в их понимании).. То есть население моментально утрачивает к власти и ГАЗпрому интерес как к статусному монополисту который "за свет" квитки рассылает. Это утрата денег, влияния, обособленной роли в го-ве. монопольного положения итд..
Оно им надо? Понятно, что тот кто торгует углём и керосином, вовсе не хочет, что бы рядом сидел тот, кто торгует сверх дешевым электричеством.
По сути ГАЗпром малость ублажался, выдав случайно свою святую тайну- они хотят сидеть на монополии бесконечно, и не хотят никаких перемен, это осенёно интересно, если понять, что ГАЗпром торгует то не своим добром. Они выкачивают из недр то, что не принадлежит им, а принадлежит народу. Но при этом они продают народу присвоенные ими материальные ценности как свою собственность. По честному 50% за свет, воду и газ из квитков нужно убрать. 50% это их доля за работу по доставке ресурсов, но не 100% плюс моржа ещё 300..500%.
Каждый электромобиль в мире это удар по карману ГАЗпрома. Цена на нефть падает ещё сильнее. Китай тот вообще к 2035г хочет исключить нефть и бензин с газом вообще у себя на территории. Это для ГАЗпром трагедия...