В «Газпроме» усомнились в эффективности возобновляемой энергии

19:57 2.04.2021

Первый заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин, отвечающий за инновации в компании, заявил о преимуществе традиционных источников - газа и нефти - над возобновляемыми источниками энергии.

По его словам, такие источники энергии уступают традиционной энергетике по ряду экономических, экологических и технических факторов.

Ключевым свойством любой энергосистемы является стабильность работы на протяжении долгого времени, а в энергосистеме с высокой долей возобновляемой энергетики именно стабильность работы ставится под сомнение, прежде всего в связи с высокой зависимостью ВИЭ от быстро меняющихся погодных условий, рассказал топ-менеджер.

По его словам, широкое применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) создаст необходимость в строительстве и дальнейшей постоянной поддержке в рабочем состоянии инфраструктуры накопления и хранения энергии или дополнительных генерирующих мощностей в качестве резерва на случай внезапного прекращения выработки.

«Затраты на это весьма существенны <...>, оценка экономической эффективности ВИЭ становится существенно ниже», - цитирует РБК слова Аксютина.

Ранее сообщалось, что государственная программа поддержки развития объектов генерации в России, работающих на возобновляемой энергии, на период с 2025 по 2035 год составит 350 млрд рублей. «Основные параметры - это 350 млрд поддержки до 2035 года, порядка 6,7 ГВт ввода установленных мощностей мы ожидаем», - отмечал замминистра энергетики Павел Сниккарс.

Вице-премьер Александр Новак зимой 2021 года прогнозировал, что доля ВИЭ в энергобалансе России увеличится с 1% к 2024 году до 4% к 2035 году.