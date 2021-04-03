Кабмин одобрил продление соглашения о сотрудничестве с США в космосе
Правительство России одобрило продление соглашения о сотрудничестве с США в космосе.
«Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях будет действовать до 31 декабря 2030 года. Предложение о его продлении одобрил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что данное решение было предварительно проработано с американской стороной. Окончательно процедура продления соглашения завершится после обмена дипломатическими нотами.
«Продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов», — подчеркнули в кабмине.
Соответствующее соглашение между США и РФ было заключено в 1992 году и продлевалось уже четыре раза, напоминают «Известия». Документ является одним из основных правовых инструментов, формирующих условия для сотрудничества Вашингтона и Москвы в вопросах освоения космоса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Неужели не понятно на кого работает солнцеликий, он был Клинтоном одобрен!
Всё сотрудничество заключается в том, что НАСА будет до 2030 года покупать русские космические двигатели РД-180 и РД-181! Возможна и пролонгация договора! Ведь скопировать русские двигатели или создать свой аналог НАСА уже не в сотоянии! И у Маска 30 марта уже взорвался Старшип №11! Ну, и НАСА упросило Роскосмос в апреле т.г. доставить одного астронавта на МКС. Маску некогда, он готовит фейерверки №12 - 15! А станцию на Луне Россия будет строить совместно с Китаем. И станция на Марс летит совместная, Россия - ЕС.
однозначно выгодно только пиндосам и более по политическим основаниям, чем даже техническим. Им нужно держать РФ на крючке, но и быть в курсе последних технологий. Если бы по этому вопросу в РФ провели референдум, то большинство отнеслось бы отрицательно. Да и в самой США 75% тоже бы отказались.
Зачем мы даем США время для выравнивания вооружений подписывая это соглашение? Подозрительно больно...
Янки сотрудничают в тех сферах где им выгодно, а "наши" рулевые им подобострастно в этом подыгрывают, против метрополии ни-ни, поэтому это и есть один из адекватных ответов, лучше бы уж молча стояли раком, это их любимая поза перед западом