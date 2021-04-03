Кабмин одобрил продление соглашения о сотрудничестве с США в космосе

14:15 3.04.2021

Правительство России одобрило продление соглашения о сотрудничестве с США в космосе.

«Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях будет действовать до 31 декабря 2030 года. Предложение о его продлении одобрил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что данное решение было предварительно проработано с американской стороной. Окончательно процедура продления соглашения завершится после обмена дипломатическими нотами.

«Продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов», — подчеркнули в кабмине.

Соответствующее соглашение между США и РФ было заключено в 1992 году и продлевалось уже четыре раза, напоминают «Известия». Документ является одним из основных правовых инструментов, формирующих условия для сотрудничества Вашингтона и Москвы в вопросах освоения космоса.