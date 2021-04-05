МИД счел бездоказательными данные об атаке «русских хакеров» на бундестаг

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Немецкое издание Spiegel выпустило статью, в которой было сказано, что связанные с Россией хакеры пытались взломать компьютеры депутатов бундестага. Материал уже прокомментировали в МИД РФ.

«Популярный там литературный прием "хайли лайкли" возведен в квадратную степень. По традиции не представлено ни доказательств, ни ссылок на источники», — цитирует РБК официального представителя ведомства Марию Захарову.

По ее словам, официальному российскому органу, реагирующему на компьютерные инциденты, запроса от Берлина не поступало. Удивляться здесь особо нечему, заключила представитель МИД, поскольку «гораздо проще безосновательно возложить вину на Россию, чем реально сотрудничать с ней». 

По информации Spiegel, за атакой стоит группировка Ghostwriter. В службе безопасности Германии подозревают, что она связана с Главным управлением Генштаба России (бывшее ГРУ), говорится в статье.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 05.04.2021, 20:10
    Гость: www

    М-да. Предложение сотрудничать, от того, кого подозревают во взломе. Как то странно выглядит. Мне кажется, кого то другого наидут для этого.

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