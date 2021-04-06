Шойгу объявил начало проверки боевой готовности Вооруженных сил

19:17 6.04.2021

Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил 6 апреля, что в войсках начались плановые проверки боеготовности, часть личного состава, сил и средств ВС выведены на полигоны для учений. Это происходит на фоне обострения обстановки на юго-востоке Украины.

Министр, объявляя о проверках, потребовал от подчиненных «обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники».

По данным ведомства, в этом месяце пройдут 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Они охватят все военные округа.

На минувшей неделе украинские силовики обвинили Кремль в стягивании войск к границам непризнанных ДНР и ЛНР под видом учений «Запад-2021». Этому предшествовали заявления лидеров республик о том, что свои войска к линии соприкосновения стягивает именно Киев, саботируя перемирие и переговоры. ВС Украины ранее заявили об учениях «Казачья булава — 2021» «по отражению условного наступления сил страны-агрессора» с участием пяти стран и партнеров НАТО.