Шойгу объявил начало проверки боевой готовности Вооруженных сил

© KM.RU, Алексей Белкин

Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил 6 апреля, что в войсках начались плановые проверки боеготовности, часть личного состава, сил и средств ВС выведены на полигоны для учений. Это происходит на фоне обострения обстановки на юго-востоке Украины.

Министр, объявляя о проверках, потребовал от подчиненных «обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники».

По данным ведомства, в этом месяце пройдут 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Они охватят все военные округа.

На минувшей неделе украинские силовики обвинили Кремль в стягивании войск к границам непризнанных ДНР и ЛНР под видом учений «Запад-2021». Этому предшествовали заявления лидеров республик о том, что свои войска к линии соприкосновения стягивает именно Киев, саботируя перемирие и переговоры. ВС Украины ранее заявили об учениях «Казачья булава — 2021» «по отражению условного наступления сил страны-агрессора» с участием пяти стран и партнеров НАТО.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.04.2021, 00:45
    Гость: безличный опыт

    В 14 году патриоты Украины исчезли из Крыма без какого-либо применения ружбаек, самопалов, топоров, вил, кос, в шлёпанцах, на босу ногу, с командирами... Про инструмент "посерйознее" вообще не вспомнили, как и про присягу. Просто ушли. Правда потом, и до сих пор, хлопцы утверждают, что Крым- их. Только кто же теперь что-то доверит таким хлопцам?

  3. 07.04.2021, 00:19
    Гость: Отличный опыт

    ///Там было иначе. Ваш командующий договорился с нашим, что укровойска выйдут из котла, оставив тяжелое вооружение и технику.

    В сети видео (из салона инкасаторского бусика) расстрела колонны инкасаторских машин, маршруток, школьных автобусов.

  4. 06.04.2021, 22:47
    Гость: личный опыт

    "Был договор выхода без расстрела, взяли и расстрелали. Это нарушение правил иргы. Возмездие придет. Сейчас уже не те времена."
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    Там было иначе. Ваш командующий договорился с нашим, что укровойска выйдут из котла, оставив тяжелое вооружение и технику. Но хохлы не были бы хохлами, если бы не попытались обмануть.
    Выходить они начали с техникой, да еще при этом вести огонь. За что и получили.
    Турция и СЩП может и заинтересованы в этой игре, но воевать вместо вас за вас они не станут.
    Ничего личного, только бизнес. К концу лета достроят СП-2, дальше последует иск в арбитраж о расторжении договора транзита через территорию 404, как заключенного на кабальных условиях под воздействием незаконных санкций (законные санкции может вводить только Совбез ООН).

  5. 06.04.2021, 21:47
    Гость: Отличный опыт

    В 14 году патриоты Украины прямо с Майдана пошли отлавливать и выкуривать террористов, Стрелковых и ему подобных. Пошли с охотничими ружбайками, с самопалами, топорами, вилами, косами, в шлепанцах на босу ногу, без командиров. Россияне гордятся, что регулярные ихтамнеты взяли ребят в котлы и расстрелали. Был договор выхода без расстрела, взяли и расстрелали. Это нарушение правил иргы. Возмездие придет. Сейчас уже не те времена.
    Турция и США заинтересованы в своем присутствии в этой игре.
    Уже будут не хлопцы в шлепанцах с палками, а с инструментом посерйознее.

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