В России поставлен антирекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

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Количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха за 2020 год выросло по сравнению с 2019-м в 3,8 раза и достигло 243. Это наихудший показатель по меньшей мере за 16 лет. К такому выводу пришли эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«2020 г. стал худшим по количеству выявленных загрязнений как минимум за последние 16 лет, вдвое превысив антирекорд 2010 года — тогда было зафиксировано 126 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, следует из данных Росгидромета», — говорится в релизе организации.

Как подчеркивают эксперты, к высокому уровню загрязнения относится ситуация, когда в воздухе содержатся вещества, концентрация которых превышает предельно допустимую в 10 и более раз. Экстремально высоким загрязнением называют превышение в 20-29 раз, которое сохраняется на протяжении более двух суток, в 30-49 раз при сохранении более восьми часов или в 50 и выше единожды.

По информации FinExpertiza, наиболее тяжелая ситуация с ядовитыми выбросами в атмосферу сложилась в Самарской области. На данный регион пришлось 147 вспышек высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения от общего числа. Источниками выбросов специалисты назвали нефтеперерабатывающий завод и очистные канализационные сооружения Самары.

Кроме того, большое число загрязнений воздуха было отмечено в Селенгинске (Бурятия), Чите (Забайкальский край), Оренбурге и Улан-Удэ. Главным отравляющим элементом там стал бензпирен — чрезвычайно токсичный продукт горения углеводородного топлива и канцероген.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.04.2021, 18:38
    Гость: :))

    В сырьевой колонии с аборигенами-туземцами и не может быть никакой хорошей экологии.Она должна быть только в метрополии - там, где зеленая трава в Гайд-парке, сочные альпийские луга, теплые воды Лазурного побережья... Вот Соловьев купил себе дом над озером Комо в Италии, а не в Улан-Удэ. Настоящий запутинец должен быть поближе к хозяевам, подальше от туземцев и бензопирена...

  5. 07.04.2021, 18:21
    Гость: тд

    И,ведь никто не вышел на улицы защищать чистый воздух страны ,среду ,четверг и пятницу.. своего обитания ...не один офицер под присягой родине вставшей с колен ,ни один правозащитник и тем более не один обыватель..бог терпел ,и нам велел -на все воля божья.

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