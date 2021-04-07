В России поставлен антирекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

15:06 7.04.2021

Количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха за 2020 год выросло по сравнению с 2019-м в 3,8 раза и достигло 243. Это наихудший показатель по меньшей мере за 16 лет. К такому выводу пришли эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«2020 г. стал худшим по количеству выявленных загрязнений как минимум за последние 16 лет, вдвое превысив антирекорд 2010 года — тогда было зафиксировано 126 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, следует из данных Росгидромета», — говорится в релизе организации.

Как подчеркивают эксперты, к высокому уровню загрязнения относится ситуация, когда в воздухе содержатся вещества, концентрация которых превышает предельно допустимую в 10 и более раз. Экстремально высоким загрязнением называют превышение в 20-29 раз, которое сохраняется на протяжении более двух суток, в 30-49 раз при сохранении более восьми часов или в 50 и выше единожды.

По информации FinExpertiza, наиболее тяжелая ситуация с ядовитыми выбросами в атмосферу сложилась в Самарской области. На данный регион пришлось 147 вспышек высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения от общего числа. Источниками выбросов специалисты назвали нефтеперерабатывающий завод и очистные канализационные сооружения Самары.

Кроме того, большое число загрязнений воздуха было отмечено в Селенгинске (Бурятия), Чите (Забайкальский край), Оренбурге и Улан-Удэ. Главным отравляющим элементом там стал бензпирен — чрезвычайно токсичный продукт горения углеводородного топлива и канцероген.