Эрмитаж получил жалобу о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей
Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.
"У нас очень большая интерактивность – нам много пишут, на нас много жалуются и иногда очень агрессивно. Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. (Но) это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", - рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский РИА Новости.
При этом он не уточнил, из какого именно ведомства поступила жалоба.
Летом 2016 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг копии статуи Давида, которую выставили на улице организаторы выставки "Микеланджело. Сотворение мира". После жалобы на наготу статуи, которая поступила в адрес детского омбудсмена от одной из местных жительниц, среди горожан прошел опрос о том, стоит ли подобрать ей одежду. В результате статуя осталась в первозданном виде.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На эту тему есть старый советский анекдот:
"чем отличается эротика от порнографии для суда"
Ответ -"порнографией считается всё, что вызывает эрекцию у судьи".
Похоже, что те, кто водит туда детей, сами как бы это мягше сказать..
Полагаю, скоро чиновники на каждой статуе надпись нарисуют "с ноля лет", до шести лет", до 16 лет..." как для мультиков.
Хотя я и понимаю Ваш сарказм, но не могу не возразить. Я попал в Эрмитаж в 10-летнем возрасте и конечно меня интересовали и голые дяди и тёти. Но через пару залов я забывал о этом. Там имеется очень много интересного и для подростков. Особенно мумии и оружие.
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Зато теперь хожу только в храм. Дети выросли, а музеи слишком от меня далеко, хотя взрослому человеку и в храме очень познавательно. Но как без Культуры воспитать детей - я не представляю.
Это каким же ненормальным нужно быть для установки нагой скульптуры на всеобщее обозрение? Хотя вопрос риторический. И я рад, что они не предлагают перестроить Аничков мост и снести Летний сад. А ведь таких хватает не только в минкульте.
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Другой вопрос по поводу залов 18+, как в кинотеатре. Хотя и для этого в минкульте тоже подобных хватает.
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У меня есть наилучшее предложение, закрыть все музеи и уничтожить всё относящееся к культуре. Музыку, живопись и тем более скульптуру можно и нужно уничтожать в интересах инфантильных родителей. Если они не сумели привить детям любви к прекрасному, зачем это прекрасное нужно? Ведь оно будит в человеке, что-то возвышенное. И это не может быть измерено в у.е.
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Хотя, если уничтожить только "искусство Церетеллли" спасибо скажут и нормальные люди.
тоже с голыми статуями боролись...
Идиотизм набирает обороты!