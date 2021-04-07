Сбербанк и «Ростелеком» планируют совместно собирать биометрию россиян
Сбербанк и "Ростелеком" ведут переговоры о создании совместного предприятия для сбора биометрических данных россиян, пишет РБК со ссылкой на свои источники на телекоммуникационном рынке.
По словам собеседников издания, переговоры находятся на "продвинутой стадии" и предприятие "Цифровые технологии идентификации" планируется создать уже в ближайшее время.
При этом с 2018-го года в России уже работает Единая биометрическая система Центробанка и Ростелекома, которая позволяет получать облегченный доступ к финансовым операциям тем, кто сохранит в ней свои записи голоса и снимки лица. На текущий момент в ней хранятся данные менее 200 тысяч россиян. Параллельно с этим Сбербанк развивал собственную базу биометрических данных.
В итоге в России появились две системы со схожим функционалом.
"Поскольку по прошествии нескольких лет обе системы прилично отстают от плана по темпам набора базы, их объединение выглядит логичным: ЕБС получит пользователей базы Сбербанка, а у общей системы будет функционал обеих систем, включая сервисы, оказываемые через "Госуслуги", — пояснил один из собеседников издания.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пр-во требует создавать досье на каждого..маскируя это под "сервисы".
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все верно.
только это не идеи правительства рф - эти слишком тупые и жадные для этого.
это программа принятая на уровне оон - передача государственных функций корпорациям.
корпорации разумеется попадают под полный контроль Государства и становятся Агентами государственной машины террора.
там большой документ на эту тему имеется, про то как эта модель имеет большой "успех" в сша..
все дерьмо оттуда идет.
Не понятно, почему частные организации этим занимаются. Я не удивлюсь, если Греф имеет паспорт кроме РФ. И потом продадут нас оптом
и каждому аборигену колоний, протектората, оккупированных территорий ... нужно поставить на лоб инвентарный номер чтобы не уклонялись от уплаты банковского налога, дани, подати, мзды ... метрополии.
Просто напишите письменное заявление, что отказываетесь сдавать биометрию и запрещаете как либо передавать свои личные данные кому либо.
Никаких обязаловок с сдачей биометрии нет, "Сбер" и прочие могут конечно заявить вам, что вам откажут в обслуживании по этой причине, но в договорах этого нет, и это нарушение действующего закона. А их ненавязчивые сервисы с смартфонами и этим оправдание предлога собора биометрии, пусть навязывают лохам.
Вообще фишка с сбором биометрии это негласное распоряжение пр-ва. В прошлом году из за утечек в "Сбере" об этом были статьи интернете.
Пр-во требует создавать (по поправкам Яровой) личное досье на каждого, а сбор данных они хотя провернуть как можно тише и незаметнее, как раз маскируя это под "сервисы".
Крымчанам повезло, если их это не коснется))