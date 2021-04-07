Сбербанк и «Ростелеком» планируют совместно собирать биометрию россиян

Сбербанк и "Ростелеком" ведут переговоры о создании совместного предприятия для сбора биометрических данных россиян, пишет РБК со ссылкой на свои источники на телекоммуникационном рынке.

По словам собеседников издания, переговоры находятся на "продвинутой стадии" и предприятие "Цифровые технологии идентификации" планируется создать уже в ближайшее время. 

При этом с 2018-го года в России уже работает Единая биометрическая система Центробанка и Ростелекома, которая позволяет получать облегченный доступ к финансовым операциям тем, кто сохранит в ней свои записи голоса и снимки лица. На текущий момент в ней хранятся данные менее 200 тысяч россиян. Параллельно с этим Сбербанк развивал собственную базу биометрических данных. 

В итоге в России появились две системы со схожим функционалом. 

"Поскольку по прошествии нескольких лет обе системы прилично отстают от плана по темпам набора базы, их объединение выглядит логичным: ЕБС получит пользователей базы Сбербанка, а у общей системы будет функционал обеих систем, включая сервисы, оказываемые через "Госуслуги", —  пояснил один из собеседников издания. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.04.2021, 15:59
    Гость: gvozd

    Пр-во требует создавать досье на каждого..маскируя это под "сервисы".
    --
    все верно.
    только это не идеи правительства рф - эти слишком тупые и жадные для этого.
    это программа принятая на уровне оон - передача государственных функций корпорациям.
    корпорации разумеется попадают под полный контроль Государства и становятся Агентами государственной машины террора.
    там большой документ на эту тему имеется, про то как эта модель имеет большой "успех" в сша..
    все дерьмо оттуда идет.

  2. 07.04.2021, 15:11
    Гость: гость

    Не понятно, почему частные организации этим занимаются. Я не удивлюсь, если Греф имеет паспорт кроме РФ. И потом продадут нас оптом

  3. 07.04.2021, 14:54
    Гость: да

    и каждому аборигену колоний, протектората, оккупированных территорий ... нужно поставить на лоб инвентарный номер чтобы не уклонялись от уплаты банковского налога, дани, подати, мзды ... метрополии.

  4. 07.04.2021, 14:14
    Гость: ABCD

    Просто напишите письменное заявление, что отказываетесь сдавать биометрию и запрещаете как либо передавать свои личные данные кому либо.
    Никаких обязаловок с сдачей биометрии нет, "Сбер" и прочие могут конечно заявить вам, что вам откажут в обслуживании по этой причине, но в договорах этого нет, и это нарушение действующего закона. А их ненавязчивые сервисы с смартфонами и этим оправдание предлога собора биометрии, пусть навязывают лохам.
    Вообще фишка с сбором биометрии это негласное распоряжение пр-ва. В прошлом году из за утечек в "Сбере" об этом были статьи интернете.
    Пр-во требует создавать (по поправкам Яровой) личное досье на каждого, а сбор данных они хотя провернуть как можно тише и незаметнее, как раз маскируя это под "сервисы".

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