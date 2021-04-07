Сбербанк и «Ростелеком» планируют совместно собирать биометрию россиян

09:25 7.04.2021

Сбербанк и "Ростелеком" ведут переговоры о создании совместного предприятия для сбора биометрических данных россиян, пишет РБК со ссылкой на свои источники на телекоммуникационном рынке.

По словам собеседников издания, переговоры находятся на "продвинутой стадии" и предприятие "Цифровые технологии идентификации" планируется создать уже в ближайшее время.

При этом с 2018-го года в России уже работает Единая биометрическая система Центробанка и Ростелекома, которая позволяет получать облегченный доступ к финансовым операциям тем, кто сохранит в ней свои записи голоса и снимки лица. На текущий момент в ней хранятся данные менее 200 тысяч россиян. Параллельно с этим Сбербанк развивал собственную базу биометрических данных.

В итоге в России появились две системы со схожим функционалом.

"Поскольку по прошествии нескольких лет обе системы прилично отстают от плана по темпам набора базы, их объединение выглядит логичным: ЕБС получит пользователей базы Сбербанка, а у общей системы будет функционал обеих систем, включая сервисы, оказываемые через "Госуслуги", — пояснил один из собеседников издания.