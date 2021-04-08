Трутнев заявил о недостатке вакцин от COVID-19 на Дальнем Востоке

11:27 8.04.2021

Регионы Дальнего Востока не обеспечены в должной мере вакциной от коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Охват граждан, подлежащих вакцинации, в среднем по округу составляет около 10% при целевом значении для формирования коллективного иммунитета 60%. При этом хочу обратить внимание на недостаточную обеспеченность регионов вакцинами. Хуже всего обстоят дела в Еврейской автономной области, Приморском крае, Республике Бурятия, Хабаровском крае и Магаданской области», — цитирует его РИА Новости.

По словам полпреда, темп прироста количества инфицированных в округе сегодня не превышает 0,1%, хотя несколько месяцев было на уровне 5,7–6 %. Всего в ДФО привито от коронавируса более 330 тыс. человек, развернуто 518 пунктов вакцинации, добавил он.

Массовая вакцинация россиян стартовала в середине января 2021 года. На данный момент в России зарегистрировано три вакцины: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова