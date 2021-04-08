Трутнев заявил о недостатке вакцин от COVID-19 на Дальнем Востоке

Фото с сайта dfo.gov.ru

Регионы Дальнего Востока не обеспечены в должной мере вакциной от коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Охват граждан, подлежащих вакцинации, в среднем по округу составляет около 10% при целевом значении для формирования коллективного иммунитета 60%. При этом хочу обратить внимание на недостаточную обеспеченность регионов вакцинами. Хуже всего обстоят дела в Еврейской автономной области, Приморском крае, Республике Бурятия, Хабаровском крае и Магаданской области», — цитирует его РИА Новости.

По словам полпреда, темп прироста количества инфицированных в округе сегодня не превышает 0,1%, хотя несколько месяцев было на уровне 5,7–6 %. Всего в ДФО привито от коронавируса более 330 тыс. человек, развернуто 518 пунктов вакцинации, добавил он.

Массовая вакцинация россиян стартовала в середине января 2021 года. На данный момент в России зарегистрировано три вакцины: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.04.2021, 14:13
    Гость: stalker

    "Трутнев заявил о недостатке вакцин от COVID-19 на Дальнем Востоке". Вот вам истинное положение дел с вакцинацией в стране. И раз уже полпред президента говорит такие вещи, то чего тогда стоят постоянно повторяющиеся призывы по центральным ТВ идти на вакцинацию ? Чего стоят заявления президента о том, что все желающие могут пройти вакцинацию и июне 2021 года ? Чего стоят постоянные репортажи о том, какая у нас вакцина Супер-Пупер ? Болтовня да и только.

  2. 08.04.2021, 12:45
    Гость: Странно

    Странно читать про "массовую" вакцинацию, когда вакцины фактически отсутствуют. Эти мизерные сотни тысяч вакцинированных на всю страну иначе как насмешкой над массовой вакцинацией и не назовёшь. Такими темпами Россия вообще в обозримом будущем не сможет выбраться из этого кризиса несмотря на "первую в мире" и т. д. И т.п. Похоже в России весь пар по борьбе с эпидемией ушел в свисток. Шума, заявлений, обещаний, похвальбы аж через край, а результата кот наплакал. Но тут и удивлятся нечему - такой стиль работы в России, это визитная карточка нынешней управленческой "элиты".

  3. 08.04.2021, 12:13
    Гость: Alex203

    То ли дело в Европе. Мерседесы шуршат во всех направлениях. Обидно только что разработать вакцину Европа не смогла. Так и шуршат порожняком.

  4. 08.04.2021, 11:55
    Гость: gvozd

    везде одно и то же - Политики Навязывают этот американский бред... вы врачей не увидите.
    я бы сказал это стало надежным маркером политика.
    если несет Говид чушь - значит агент Кагала.

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