Роскомнадзор подал в суд на «Первый канал» за показ сюжета СМИ-иноагента
Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 26 марта 2021 года подало в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Первый канал». Суд принял заявление ведомства и назначил первое заседание на 6 мая, сообщает РБК.
Роскомнадзор требует привлечь «Первый канал» к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных законом «О СМИ».
Протокол был составлен из-за показа в эфире «Первого канала» 11 марта 2021 года в программе «Время покажет» сюжета иностранного СМИ, признанного иностранным агентом, уточнили в пресс-службе Роскомнадзора. В программе вещатель использовал сюжет телеканала «Настоящее время», финансируемого через гранты конгрессом США и внесенного Минюстом в список иноагентов.
В выпуске от 11 марта 2021 года ведущие обсуждали с гостями новую политику США после вступления на пост президента Джо Байдена, представление российского посольства в адрес МИД Великобритании из-за программ влияния на русскоязычное медиапространство в стране, а также возобновление боев в Донбассе и нападение на офис микрокредитной организации в Северодвинске.
Поправки, обязывающие российские СМИ маркировать информацию о некоммерческих организациях, общественных объединениях и физических лицах, выполняющих функции иноагентов, вступили в силу 1 марта 2021 года. Форма такой маркировки не утверждена, поэтому редакция СМИ должна сама ее сформулировать и разместить, обращали внимание в Роскомнадзоре.
Если российское издание упоминает СМИ-иноагента, оно не обязано ставить в сообщении маркировку утвержденной формы, которой пока не существует, разъяснял сам Роскомнадзор. Указывать статус СМИ-иноагентов при их упоминании было рекомендацией Роскомнадзора.
Но при этом за нарушение требований маркировки иноагентов в соответствии с КоАП РФ юрлицо может быть оштрафовано на 30–40 тыс. руб., должностное лицо — на 3–4 тыс. руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
только тешатся, дабы потом заявить - а со всеми такие принципиальные.
Назовите хотя бы одну такую "русскую" структуру.?
РКН сам придумывает за что штрафовать, и сам штрафует! Ну прям как гибдэдэ, те тоже сами пишут правила и сами же штрафуют за их нарушение. Вот бы и мне так! Я бы тоже напридумал за что штрафовать, и ходил бы, и штрафовал бы, и жил бы припеваючи!..
Зачем Первому заморачиваться какими-то инагентами, когда достаточно того, что на ТВ не допускается оппозиционные русские структуры от народа.
передрались.