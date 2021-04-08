Роскомнадзор подал в суд на «Первый канал» за показ сюжета СМИ-иноагента

21:14 8.04.2021

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу 26 марта 2021 года подало в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Первый канал». Суд принял заявление ведомства и назначил первое заседание на 6 мая, сообщает РБК.

Роскомнадзор требует привлечь «Первый канал» к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных законом «О СМИ».

Протокол был составлен из-за показа в эфире «Первого канала» 11 марта 2021 года в программе «Время покажет» сюжета иностранного СМИ, признанного иностранным агентом, уточнили в пресс-службе Роскомнадзора. В программе вещатель использовал сюжет телеканала «Настоящее время», финансируемого через гранты конгрессом США и внесенного Минюстом в список иноагентов.

В выпуске от 11 марта 2021 года ведущие обсуждали с гостями новую политику США после вступления на пост президента Джо Байдена, представление российского посольства в адрес МИД Великобритании из-за программ влияния на русскоязычное медиапространство в стране, а также возобновление боев в Донбассе и нападение на офис микрокредитной организации в Северодвинске.

Поправки, обязывающие российские СМИ маркировать информацию о некоммерческих организациях, общественных объединениях и физических лицах, выполняющих функции иноагентов, вступили в силу 1 марта 2021 года. Форма такой маркировки не утверждена, поэтому редакция СМИ должна сама ее сформулировать и разместить, обращали внимание в Роскомнадзоре.

Если российское издание упоминает СМИ-иноагента, оно не обязано ставить в сообщении маркировку утвержденной формы, которой пока не существует, разъяснял сам Роскомнадзор. Указывать статус СМИ-иноагентов при их упоминании было рекомендацией Роскомнадзора.

Но при этом за нарушение требований маркировки иноагентов в соответствии с КоАП РФ юрлицо может быть оштрафовано на 30–40 тыс. руб., должностное лицо — на 3–4 тыс. руб.