Российский МиГ-31 перехватил американский RC-135 над Тихим океаном
Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", — цитирует РИА Новости сообщение национального центра управления обороной.
Полет российского истребителя выполнен в соответствии с международными правилами, нарушения границы не допущено. После разворота иностранного военного самолета экипаж МиГ вернулся на аэродром базирования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что осмелился подлететь и вообще нарушителя заметили, никто не спал на боевом посту и не чифирил за это всем медали.
На Тихом океане это был отвлекающий маневр. Столпотворение сегодня в небе у Крыма а перехватчиков что-то не видно. Для командования ПВО РФ которые на рыбалке, разведывательный дрон США RQ4 Global Hawk с позывным Forte10. Разведывательный самолет ВМС США Lockheed EP-3E с красноречивым позывным AK47. Американский противолодочный корабль Boeing P-8A „Посейдон“. Главное чтобы они там друг с другом не посталкивайтесь, а то кто будет виноват известно.
Нисколько не грузин, но подозреваю, что «генацвалли» - это «генацвале»? Две ошибки в одном слове - типично для «патриота» :-)
"Авиалайнер Boeing 747-230B авиакомпании Korean Air Lines (KAL) выполнял международный рейс KE007 (позывной — KAL 007) по маршруту Нью-Йорк—Анкоридж—Сеул; его полёт до Сеула должен был проходить над нейтральными водами Тихого океана, но самолёт по неустановленной причине отклонился вправо от назначенного курса. Спустя некоторое время лайнер настолько отклонился на запад, что вошёл в закрытое воздушное пространство СССР, после чего пролетел над Камчаткой (пройдя ряд военных объектов) и затем над островом Сахалин, где был перехвачен, а затем сбит советским истребителем Су-15, после чего рухнул в пролив Лаперуза в 37 километрах к юго-западу от Сахалина. Погибли все находившиеся на его борту 269 человек — 246 пассажиров и 23 члена экипажа."
Вот это перехватили. А так у обнулённого перехватывают и Турция и Баку.
летает военный самолет.
Дежурный истребитель подлетел к нему.
Что тут необычного, в чем фишка, ребята?