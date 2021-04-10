Около 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности

11:37 10.04.2021

Более трети россиян, имеющих высшее образование (38%), не работают по специальности, среди сограждан с дипломом вуза в возрасте до 24 лет эта доля составляет 54%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра SuperJob.ru.

Исследование показало, что среди респондентов с ежемесячным доходом менее 30 тыс. рублей эта доля составляет 51%, среди сограждан, зарабатывающих более 80 тыс. рублей в месяц - вдвое меньше (25%).

Согласно опросу, каждый пятый россиянин с высшим образованием (22%) трудится по смежной специальности, непосредственно по профилю работают 40% сограждан, имеющих диплом вуза.