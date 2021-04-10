Около 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Более трети россиян, имеющих высшее образование (38%), не работают по специальности, среди сограждан с дипломом вуза в возрасте до 24 лет эта доля составляет 54%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра  SuperJob.ru.

Исследование показало, что среди респондентов с ежемесячным доходом менее 30 тыс. рублей эта доля составляет 51%, среди сограждан, зарабатывающих более 80 тыс. рублей в месяц - вдвое меньше (25%).

Согласно опросу, каждый пятый россиянин с высшим образованием (22%) трудится по смежной специальности, непосредственно по профилю работают 40% сограждан, имеющих диплом вуза.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.04.2021, 20:56
    Гость: У нас вроде космос, авиа, впк, что ещё не пропукали

    Накануне Дня Космонавтики сходи, хотя бы, на ...педию и посмотри, сколько космических запусков было в кризисном 1998 и горделивом 2020.

  3. 10.04.2021, 20:52
    Гость: ну, я был народным дружинником

    Время тогда было страшное... Люди тогда не боялись отпускать детей гулять, но зато кровавый местком обязывал дважды в год погулять втроем вечерок с красной повязкой на рукаве! Какой ужас!

  5. 10.04.2021, 20:36
    Гость: Это единственный способ исключить корупцию

    Кол-во "стобальников" с Северного Кавказа доказывают это!

Все комментарии (28)
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