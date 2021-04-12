Ozon планирует получить банковскую лицензию

Фото с сайта twitter.com

Оzon хочет банковскую лицензию, чтобы выдавать займы продавцам на своей платформе. Об этом в интервью Financial Times сообщил гендиректор компании Александр Шульгин.

По словам главы компании, лицензия, в частности, позволит Ozon выдавать займы продавцам своей торговой площадки. «Малому и среднему бизнесу трудно получить финансирование на разумных условиях. Это либо слишком дорого, либо недоступно. Мы видим их товарооборот, вовлеченность клиентов, коэффициент конверсии, мы храним их продукцию — эти данные позволят нам принимать обоснованные решения о том, какой размер кредита необходим продавцам для ведения бизнеса», — сказал он.

Ozon в феврале 2021 года учредил микрофинансовую компанию — ООО «МКК "Озон кредит"». Онлайн-ритейлер продолжает развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцам маркетплейса.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе на данный момент представлено более 10 миллионов товарных наименований более чем в 20 категориях.
 

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