Россиянам могут разрешить учиться за счет бюджета до 35 лет

09:30 13.04.2021

В Госдуме предложили разрешить обучаться в вузах на бюджетной основе россиянам до 35 лет, пишет газета "Известия".

Автором законопроекта выступил зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев. Он отмечает, что согласно федеральному закону "О молодежной политике" к категории "молодежь" относятся россияне от 14 до 35 лет включительно.

При этом в законе "Об образовании" установлено, что высшее образование финансируется из федерального бюджета из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет.

Таким образом законопроект предлагает внести изменения в закон "Об образовании", повысив предельный возраст до 35 лет включительно.

"Речь идет где-то об одном миллионе таких новых мест из расчета, используемого в законе, 800 студентов на каждые 10 тыс. человек", — пояснил депутат.

Финансирование из бюджета страны одного места составляет около 100 тысяч рублей в год, на обеспечение образования еще миллиона студентов потребуется более 100 миллиардов рублей.

Зайцев считает данную инициативу востребованной, так как в этой категории россиян есть повышенный спрос на получение высшего образования.

Как пишет издание, в большинстве думских фракций поддержали законопроект.