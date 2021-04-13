Россиянам могут разрешить учиться за счет бюджета до 35 лет

Здание МГУ

В Госдуме предложили разрешить обучаться в вузах на бюджетной основе россиянам до 35 лет, пишет газета "Известия".

Автором законопроекта выступил зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев. Он отмечает, что согласно федеральному закону "О молодежной политике" к категории "молодежь" относятся россияне от 14 до 35 лет включительно.

При этом в законе "Об образовании" установлено, что высшее образование финансируется из федерального бюджета из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет.

Таким образом законопроект предлагает внести изменения в закон "Об образовании", повысив предельный возраст до 35 лет включительно. 

"Речь идет где-то об одном миллионе таких новых мест из расчета, используемого в законе, 800 студентов на каждые 10 тыс. человек", — пояснил депутат.

Финансирование из бюджета страны одного места составляет около 100 тысяч рублей в год, на обеспечение образования еще миллиона студентов потребуется более 100 миллиардов рублей.

Зайцев считает данную инициативу востребованной, так как в этой категории россиян есть повышенный спрос на получение высшего образования. 

Как пишет издание, в большинстве думских фракций поддержали законопроект. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.04.2021, 10:22
    Гость: Ха ха

    Ну так работы для людей с высшим образованием в РФии нет (25 млн. высокотехнологичных мест только в мультиках у едростни) поэтому чтобы не ходили на митинги к Навальному лучше пусть делают вид, что учатся :))

  3. 13.04.2021, 09:48
    Гость: Хе хе...

    Вообще, строго говоря, подобные ограничения противоречат Конституции, которая не накладывает возрастных рамок на получение бесплатного высшего образования.
    Депутаты опять занимаются искажением Конституции.

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