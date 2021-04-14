Мишустина предупредили о возможном дефиците льготных лекарств

09:20 14.04.2021

Российские пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения разрабатываемой Минпромторгом инициативы, получившей в профессиональном сообществе название "второй лишний".

Об этом говорится в письме на имя премьер-министра 7 объединений, в их числе — Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM), Союз профессиональных фарморганизаций (СПФО), Лига защитников пациентов, Всероссийский союз пациентов, пишет РБК.

Согласно инициативе Минпромторга, во время проведения госзакупок, преимущество получат те фармкомпании, у которых есть производство полного цикла (от синтеза молекулы вещества до выхода на массовое производство) на территории ЕАЭС. Заявки же других производителей, у которых такой цепочки производства в рамках союза нет, будут отклоняться.

Во Всероссийском союзе пациентов отметили, что подобное правило приведет к снижению возможности выбора лекарств. При этом речь идет о госзакупказ как для амбулаторного звена, так и для стационаров.

"Действующее правило "третий лишний" уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают", — прокомментировали в организации.

Механизм "третий лишний" призван ограничивать допуск на торги иностранных производителей лекарств и медизделий. При госзакупках заявки иностранных поставщиков отклоняются, если на участие в торгах подадут заявки не менее двух производителей из стран, входящих в ЕАЭС.

В свою очередь, представители фармассоциации, которая объеденяет более 60 компаний, таких как Pfizer, Abbott, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Bayer, Servier, Merck, Novartis, аптечные сети "Неофарм", "Ригла" и другие, отмечают, что правило "второй лишний" станет "принудительным внедрением антиконкурентного механизма в интересах группы производителей лекарств".