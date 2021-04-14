Мишустина предупредили о возможном дефиците льготных лекарств

Российские пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения разрабатываемой Минпромторгом инициативы, получившей в профессиональном сообществе название "второй лишний".

Об этом говорится в письме на имя премьер-министра 7 объединений, в их числе — Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM), Союз профессиональных фарморганизаций (СПФО), Лига защитников пациентов, Всероссийский союз пациентов, пишет РБК.

Согласно инициативе Минпромторга, во время проведения госзакупок, преимущество получат те фармкомпании, у которых есть производство полного цикла (от синтеза молекулы вещества до выхода на массовое производство) на территории ЕАЭС. Заявки же других производителей, у которых такой цепочки производства в рамках союза нет, будут отклоняться.

Во Всероссийском союзе пациентов отметили, что подобное правило приведет к снижению возможности выбора лекарств. При этом речь идет о госзакупказ как для амбулаторного звена, так и для стационаров. 

"Действующее правило "третий лишний" уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают", — прокомментировали в организации.

Механизм "третий лишний" призван ограничивать допуск на торги иностранных производителей лекарств и медизделий. При госзакупках заявки иностранных поставщиков отклоняются, если на участие в торгах подадут заявки не менее двух производителей из стран, входящих в ЕАЭС.

В свою очередь, представители фармассоциации, которая объеденяет более 60 компаний, таких как Pfizer, Abbott, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Bayer, Servier, Merck, Novartis, аптечные сети "Неофарм", "Ригла" и другие, отмечают, что правило "второй лишний" станет "принудительным внедрением антиконкурентного механизма в интересах группы производителей лекарств".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.04.2021, 13:32
    Гость: За Советскую Родину!

    Они предупредили. И всё! Т.е. что-то делать и выправлять ситуацию никто не собирается. Вопрос: Зачем нам такое государство? Государство враждебно по отношению к собственным гражданам.

  3. 14.04.2021, 11:49
    Гость: gvozd

    все то же самое и еще Хуже делается в ес и сша.
    в ес вы не найдете лекарств сделанных в рф - они тупо Запрещены.. несмотря на то что они на прядки дешевле и безопаснее.
    в свое время прибалтийские пенсы воем выли из-за кратного удорожания лекарств и запрета советских к которым они привыкли и знали.
    американскую фарму Надо останавливать.
    однако если человек Сам платит - это его личное дело..
    в европе человек даже сам лично не может купить что ему надо - запрещено.
    я знаю многих эмигрантов которые специально ездят в белоруссию и рф за лекарствами для себя на год вперед... - и это незаконно.. если их поймают, пришьют терроризм и отмывание денег наверное..

  4. 14.04.2021, 10:17
    Гость: Чем он занимается

    Окромя выворачивания карманов у нищеты. Сейчас объявили, что собираются фонд по карманам растопить и как всегда за бугор вывезти. И в этом вся убогая экономика, тащить ресурсы.

  5. 14.04.2021, 09:56
    Гость: Юрий СПб

    А по другому и быть не может, так как всё это вписывается в политику геноцида пенсионеров и льготников.

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