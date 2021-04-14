16 домов в тамбовском селе сгорели из-за подожженной травы

Может и дачники, а может шпана подожгла. Но есть точно вновники происходящего в глобальном и местном масштабе. В глобальном это тот кто уничтожил совхозы и колхозы, превратив русскую деревню в дачные поселки. Такого понятия как сухая трава в России отродясь не было. Ее всю выкашивали на корм скоту, а в деревнях выщипывали коровы и овцы с козами. Реформами Ельцина с окружением изменили уклад сельской жизни и собрали всех в Москву. Восьмимиллионный город превратили в двадцатимиллионный муравейник с пробками.

В местном масштабе органы местной власти быстро сориентировались в методах сбора денег с населения и взялись штрафовать за якобы нарушения в части благоустройства, вызванное стоянкой автомобиля у собственных ворот. Между тем за благоустройство и в частности противопожарное состояние территории далее 5 метров от забора несет ответственность поселковая администрация, допускающая наличие сухой травы. Выкашивать нужно траву то в границах населенных пунктов и это обязанность администрации. Нужно ее привлекать к ответственности.

И последнее. По последнему закону ППБ ответственным за протвопожарное состояни в 5 метрах от участка является его владелец. Владельцу и решать, что на этих 5 метрах будет , опасная в противопожарном отношении трава, хвойные деревья или гравийная площадка для стоянки автомобиля.