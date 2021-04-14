Кадыров призвал не выдавать Коран Алексею Навальному

Фото со страницы Рамзана Кадырова в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный не имеет морального право упоминать Коран. Глава республики обвинил Навального в намерении использовать священную книгу для достижения политических целей. 

«Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран?» — задался вопросом Кадыров в своем Telegram-канале. По словам чеченского лидера, давать Коран заключенному можно только в том случае, если он «искренне раскаивается, хочет встать на путь истины, принимает ислам и всем сердцем желает услышать слово Всевышнего (в чем я сомневаюсь)».

«Но если иначе, то Коран не такая книга, чтобы позволять ему трогать ее своими грязными руками», — подчеркнул Кадыров.

Днем ранее Алексей Навальный, находящийся в ИК-2 Владимирской области, заявил, что руководство колонии не выдает ему Коран и другие принадлежащие ему книги. Глава Чечни обратился к сотрудникам колонии с просьбой не позволять Алексею Навальному «сеять межконфессиональную вражду».

В феврале 2021 года Мосгорсуд признал законным замену оппозиционеру условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.04.2021, 09:31
    Гость: А НЕ МНОГО ЛИ НА СЕБЯ БЕРЁТ этот удельный князёк?

    По словам чеченского лидера, давать Коран заключенному можно только в

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2021/04/14/sud-nad-alekseem-navalnym/887183-kadyrov-prizval-ne-vydavat-koran-alekseyu-naval

    Хай в своей Чечне распоряжается!

    Статья 14 . 1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом

    Развели тут.... и требуют какого-то патриотизма

    Почему этому перцу много позволено?
    Почему чеченские понаехвавшие нагло себя ведут на рынках и в извозчиках в смысле таксистов.
    Разговаривают с женщинами годящимися им в матери как с проститутками, при том что им никакого повода не давали.

  3. 14.04.2021, 08:52
    Гость: Всё гораздо проще.

    Акадэмик боится истину, знания Аллаха. Академик стал кафиром. Акадэмик стал служить Шайтану.

  4. 14.04.2021, 08:07
    Гость: stalker

    Из содержания статьи видно, что речь идет о Коране, который принадлежит самому Навальному. Почему ему не позволяется читать эту священную книгу ? Что такого особенного он может в ней найти, чего другие не углядели ? Это первое. Второе. Изучение священных текстов нельзя рассматривать в качестве противоправных действий, если в последствии человек не использует их для реализации своих эстремистских планов. До сих пор не было никакой информации о том, что Навальный эти тесты таким образом использовал. Третье. Чтение таких текстов и есть путь к изменению человека к лучшему. Даже в иностранных тюрьмах чтение священных книг не запрещено, а наоборот, пообщярется. Почему мы являемся исключением из общего правила ?

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