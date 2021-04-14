Кадыров призвал не выдавать Коран Алексею Навальному

07:35 14.04.2021

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный не имеет морального право упоминать Коран. Глава республики обвинил Навального в намерении использовать священную книгу для достижения политических целей.

«Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран?» — задался вопросом Кадыров в своем Telegram-канале. По словам чеченского лидера, давать Коран заключенному можно только в том случае, если он «искренне раскаивается, хочет встать на путь истины, принимает ислам и всем сердцем желает услышать слово Всевышнего (в чем я сомневаюсь)».

«Но если иначе, то Коран не такая книга, чтобы позволять ему трогать ее своими грязными руками», — подчеркнул Кадыров.

Днем ранее Алексей Навальный, находящийся в ИК-2 Владимирской области, заявил, что руководство колонии не выдает ему Коран и другие принадлежащие ему книги. Глава Чечни обратился к сотрудникам колонии с просьбой не позволять Алексею Навальному «сеять межконфессиональную вражду».

В феврале 2021 года Мосгорсуд признал законным замену оппозиционеру условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.