Подавленный раскол. Обитель экс-схиигумена Сергия полностью «зачистили» за год

00:20 15.04.2021

В августе 2020 года на Урал для решения проблемы приезжал десант экспертов из администрации президента. Как утверждают некоторые телеграм-каналы, «очистить обитель от последователей Романова» удалось только с помощью «контроля за операцией из Кремля». ВИДЕО

Ровно год понадобился, чтобы полностью решить вопрос с «раскольником» Русской православной церкви, бывшим схиигуменом Сергием (Николаем Романовым) и его сторонниками, фактически захватившими Среднеуральский женский монастырь — крупную обитель под Екатеринбургом, стоимость которой оценили в 1 млрд рублей.

В апреле 2020 года Сергий открыто пошел против РПЦ и властей — в разгар пандемии коронавируса он заявил, что в его монастыре не будут соблюдать никаких антиковидных мер. После этого власти и епархия, которые много лет закрывали глаза на провокационные заявления священника, были вынуждены отреагировать на неповиновение, в том числе под давлением общественности. Итогом стала серия уголовных дел, несколько штурмов монастыря ОМОНом и принудительное выселение всех жителей обители.

Март 2020. Начало



Все началось в конце марта 2020 года, когда в России уже началась пандемия коронавируса, появились первые заболевшие, был введен масочный режим и все близилось к тотальному закрытию торговых центров, ресторанов и концертных площадок. Представители Русской православной церкви тогда еще не смирились с карантином, готовились к Пасхе, поэтому первое заявления схиигумена Сергия не было воспринято слишком критично. Среди его сторонников распространялось сообщение, что от коронавируса помогает «помазать входные двери святым маслом с лампады».

Апрель 2020 года. Ситуация накалилась



Из-за массовых нарушений социального дистанцирования и масочного режима на Пасху губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев едва не поругался с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Схиигумен Сергий продолжал записывать длинные проповеди с критикой действий власти и руководства Церкви.

Точка кипения была достигнута 26 апреля, когда Сергий опубликовал очередное видео, в котором проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за пандемии коронавируса, а также призвал «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку», пока не настал голод.

Он также заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», а «мирскую больницу ставят выше церкви, которая исцеляет все болезни».

На следующий день митрополит Кирилл лишил Сергия права проповедовать и высказываться в публичном пространстве. В тот же день представитель московской патриархии заявил, что руководство РПЦ пока не будет вмешиваться в ситуацию.

Май 2020. Начало суда



Целый месяц схиигумен Сергий слушался решения митрополита и не выпускал новых проповедей. Но 26 мая его будущий пиарщик — православный активист Всеволод Могучев — выложил новое видео с выступлением священника, где тот высказался в духе популярной конспирологической теории о «чипизации» населения через вакцины. Последствием этого выступления стала первая проверка Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Свердловской области. А митрополит Кирилл решил, что действия Сергия должны быть рассмотрены епархиальным судом.

Июнь 2020 года. Экскурсия и гроб



Довольно быстро центр «Э» все-таки нашел признаки экстремизма в проповедях схиигумена Сергия и возбудил первое (из многих) административное дело.

Сергий тем временем продолжал записывать проповеди про «концлагерь Сатаны», которые начал блокировать YouTube.

Июнь стал одним из самых насыщенных месяцев для Среднеуральского женского монастыря. Сначала схиигумен Сергий поссорился с официальной настоятельницей обители, своей давней соратницей игуменьей Варварой (Крыгиной). После этого она уехала с несколькими монахинями в Ново-Тихвинский монастырь в Екатеринбурге и не смогла вернуться в Среднеуральск до сих пор, хотя остается руководителем монастыря.

В ответ Сергий заявил митрополиту Кириллу, что ему придется брать монастырь штурмом (что и произойдет через полгода), а сам впервые в истории обители пригласил туда журналистов на экскурсию. Среди прочего он показал свой журнальный столик, сделанный из гроба.

На июнь же пришелся визит в монастырь журналистки Ксении Собчак, которая снимала фильм о насилии над детьми в обители Сергия. Проверку по заявлениям бывших воспитанников монастыря начала и епархия.

Июль 2020 года. Лишение сана



В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил Сергия сана — теперь он стал просто схимонахом. В епархии заявили, что Николай Романов был рукоположен в священники в нарушение канонов Русской православной церкви, так как убийца не может стать священнослужителем (Сергий был судим за убийство). Почему предыдущие 30 лет судимость Романова никого не смущала, никто из представителей РПЦ так и не смог объяснить.

В ответ сторонники Сергия несколько дней приходили к зданию Екатеринбургской епархии с акциями протеста против решения епархиального суда. Несмотря на несогласие паствы, патриарх Кирилл подтвердил решение митрополии о лишении их духовного отца сана.

Тогда же суд Верхней Пышмы назначил Сергию первый мирской штраф за отрицание пандемии коронавируса. После этого суды для обители станут регулярным явлением, у сторонников экс-схиигумена появится группа адвокатов.

Август 2020 года. Десант Кремля



Конфликт в епархии к концу лета развивался довольно вяло. Различные публичные лица (например, актриса Мария Шукшина и экс-полковник ГРУ Владимир Квачков) выражали Сергию поддержку. В ответ Следственный комитет и прокуратура проводили различные проверки по монастырю, но без каких-либо активных действий. Епархия приняла решение, что монахини должны покинуть монастырь, но они не подчинились.

От источника Znak.com тогда стало известно, что на Урал для решения проблемы приехал десант экспертов из администрации президента. Телеграм-канал «Церквач» сегодня написал, что «очистить обитель от последователей Романова» удалось только с помощью «контроля за операцией из Кремля».

Осень 2020 года. Отлучение от церкви



В сентябре епархия пошла на следующий юридический шаг — отлучила Сергия от церкви и объявила, что теперь он — просто Николай Романов. В октябре это решение утвердил патриарх.

Тогда же на территории монастыря начались регулярные проверки различных ведомств и органов: прокуратуры, МЧС, Росздравнадзора. Сергия вызвали на первый допрос в следственный комитет, фигурантом уголовного дела он тогда еще не был.

Декабрь 2020 года. Затишье перед бурей



К зиме ситуация в Среднеуральском женском монастыре, казалось, законсервировалась. За эти месяцы у СМИ сложилось ощущение, что власти не намерены предпринимать каких-то резких и кардинальных действий против Сергия. Бывший священник продолжал жить и проповедовать в Среднеуральском женском монастыре, несмотря на все решения епархиальных и мирских судов и на заявления епархии о том, что обитель находится в их собственности. В монастыре продолжались проверки, но никто не думал о том, что силовики действительно будут штурмовать обитель. СКР даже отказался возбуждать дело о насилии над детьми по заявлению Ксении Собчак. Казалось, что статус кво может сохраниться долгие годы.

В середине декабря в Екатеринбургской епархии поменялся митрополит — на место владыки Кирилла был назначен владыка Евгений (Кульберг). Официально решение никак не было связано с ситуацией с Сергием.

Ночью с 28 на 29 декабря ОМОН провел первый штурм монастыря.

Схиигумен Сергий был задержан, его отвезли в Москву, арестовали и предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ: 110.1 («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»), 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 УК РФ («Самоуправство»).

Больше сторонники Сергия его не видели.

Зима 2021 года. Давление



Почти четыре месяца сторонники Сергия продолжали жить в Среднеуральском женском монастыре без своего духовного отца. Исчезла и привычная пиар-поддержка бывшего схиигумена — Всеволод Могучев провел в СИЗО под арестом месяц из-за видео, которые он выкладывал на YouTube. Проповеди были удалены с канала, а недавно Могучев стер свой телеграм-канал.

В обители продолжались проверки. ОМОН провел еще несколько штурмов: в отдаленных скитах Сергия и в монастыре. На этот раз речь шла об уголовном деле об убийстве, совершенном еще в 1999 году. Силовики объявили в розыск ближайшего соратника Сергия — отца Силуана.

Март 2021 года. Проверки силовиков из-за имущества на ₽1 млрд



В обезглавленном монастыре продолжались практически ежедневные проверки силовиков, связанные с арбитражными спорами об имуществе в монастыре. Несколько раз полицейские задерживали монахинь и составляли на них протоколы за отсутствие регистрации — многие из них не меняли паспорта со времен СССР.

Главной темой противостояния стала недвижимость. В Арбитражном суде Свердловской области юристы Сергия пытались доказать юристам епархии, что помещения в монастыре жилые, поэтому РПЦ не может выселять оттуда жителей. Первый суд сторонники Сергия проиграли, впереди еще несколько. Параллельно выяснилось, что недвижимость в монастыре оценивается в 1 млрд рублей — все это официально принадлежит Екатеринбургской епархии.

Апрель 2021 года. «Зачистка»



14 апреля рано утром в монастыре был очередной «штурм», правда, сторонники Сергия знали о нем еще со вчерашнего вечера — их уведомили о том, что приставы приедут с бумагой о «зачистке» монастыря. Действия связаны с иском прокуратуры, поданном в суд Верхней Пышмы, — надзорное ведомство требует признать помещения в монастыре непригодными для жизни из-за большого числа нарушений.

Выселение 126 жителей монастыря проходило тяжело — силовикам пришлось буквально выдавливать людей с территории.

Двери они спилили болгаркой, сотрудники ОМОН выстраивались в цепи и как на митинге оттесняли поющих монахинь за ворота. После этого двери заперли, на территории остались чиновники министерства общественной безопасности региона.

Автор: Ольга Балюк