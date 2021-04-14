Судебные приставы выселяют всех жителей захваченного монастыря на Урале
Верхнепышминский городской суд обязал всех граждан, проживающих на территории Среднеуральского женского монастыря, покинуть территорию. По данным агентства ТАСС, судебные приставы уже приступили к выселению жителей, ссылаясь на исполнительный документ, выданный судом.
В документе говорится, что судом принято решение о запрете нахождения и проживания людей на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря "в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса".
Отмечается, что всем жителям монастыря оказывается помощь в размещении по другому адресу и предоставляется транспорт для переезда.
По данным ТАСС, пока выселенные жители монастыря будут проживать в гостинечном комплексе на турбазе "Остров сокровищ", их обеспечат "комфортными номерами и трехразовым питанием".
Здание монастыря опечатано, решение по поводу оставленных выселенными жильцами вещей будет приниматься 15 апреля.
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Христорождественский собор - главный православный храм Челябинска до 1931 года. Собор в честь Рождества Христова был заложен 23 марта 1748 . А вот 13 сентября 1932 года заместитель председателя Челябинского городского совета Брагин подписал постановление, определившее дальнейшую судьбу собора: "Имея в виду ветхость и непригодность помещения бывшего собора для использования под культурные и другие учреждения, а также полученный при разборке его строительный материал не покроет стоимости рабочей силы, предложить ГорФО передать помещение ликвидированного собора в безвозмездное пользование на слом отделу ГПУ для использования его на постройку нового здания ГПУ". Вскоре храм снесли. Их его кирпича возвели четырёхэтажное здание ОГПУ на улице Васенко. Сегодня здесь (ул. Васенко, 39) располагается Главное управление Министерства внутренних дел России по Челябинской области.
Подобная история повторяется в нынешние времена?
Странные вещи творятся. Вы б выселили людей из мечети или синагоги.
Если священник искажал постулаты Библии, то он не достоин сана. А если он высказал мысли о происходящем времени, свои, которые многие поддерживают, то это частное мнение общины. И часто церковные служители служат Богу, а не власти. Церковь и государство вроде было отделено. Народу нужна церковь независимая от политики, от жаждующих обогащение за счет бедного брата или сестры, от даров "на крови", от проповедующих, но не заветы, а усыпление морали.
Люди собрались вместе, на свои деньги построили монастырь, там проводили службы Богу, имели свое мнение, а их жестоко разогнали, как Троцкий громил церковь. Не по христиански это.
В таком случае надо расселять все монастыри, т.к. там тоже не имеют место "нарушения требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса". Данный монастырь от других ничем не отличается. Давайте называть все своими именами. Идет банальный рейдерский захват монастыря РПЦ при участии силовиков и судебных органов. Пока что РПЦ сумело доказать в суде свою причастность только к одному храму на территории монастыря. Причем потратили на это 500 тыс. рублей для проведения судебной экспертизы. Больше тратиться не хотят. Вот и пошли на откровенный беспредел, захватывая собственность, которая им, вполне возможно, не принадлежит. А государство им откровенно потворствует. Уверен, что как только РПЦ наложит лапу на весь монастырь, все разговоры о вышеуказанных нарушениях в миг испарятся. Все происходящее иначе как цинизмом и наглостью назвать нельзя.
Правильно и сделать там штаб "Единой России" и в том же здании казино открыть и игровые автоматы, массажный салон, музей Черномырдина. Можно в отдельном крыле ВИП-отель забацать, а рядом частные гольф поля и охотничьи угодья. Скажите хоть, кто новый собственник - Ротеберг или Чайка?