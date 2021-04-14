Судебные приставы выселяют всех жителей захваченного монастыря на Урале

07:10 14.04.2021

Верхнепышминский городской суд обязал всех граждан, проживающих на территории Среднеуральского женского монастыря, покинуть территорию. По данным агентства ТАСС, судебные приставы уже приступили к выселению жителей, ссылаясь на исполнительный документ, выданный судом.

В документе говорится, что судом принято решение о запрете нахождения и проживания людей на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря "в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса".

Отмечается, что всем жителям монастыря оказывается помощь в размещении по другому адресу и предоставляется транспорт для переезда.

По данным ТАСС, пока выселенные жители монастыря будут проживать в гостинечном комплексе на турбазе "Остров сокровищ", их обеспечат "комфортными номерами и трехразовым питанием".

Здание монастыря опечатано, решение по поводу оставленных выселенными жильцами вещей будет приниматься 15 апреля.