Кремль не увидел угрозы экономике от новых санкций США

Фото с сайта kremlin.ru

Введенные американские санкции не повлияют на стабильность макроэкономической ситуации в России благодаря успешным действиям «нашего регулятора». Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на заявления из Белого дома о том, что санкции против государственного долга РФ скажутся на росте экономики, инфляции и других показателях.

«Вы, наверное, уже слышали заявления наших экономистов на этот счет. Могу только повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно и успешно», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков назвал неприемлемым «санкционное пристрастие наших американских визави». В ответ на вопрос, будет ли Кремль отвечать на новые американские санкции и когда это может быть сделано, он напомнил, что принцип взаимности остается для Москвы основополагающим и его «в таких вопросах никто не отменял». Но подчеркнул: «Все будет зависеть от решения, которое примет глава государства».

О введении новых антироссийских санкций Штаты объявили днем ранее. Под ограничения попали 32 юридические и физлица из России. Как заявили в администрации Джо Байдена, ограничения коснулись тех, кого якобы уличили в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также в «других актах дезинформации и вмешательства».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.04.2021, 21:30
    Гость: объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 февраля 2021 года составил

    Можно узнать, чем именно рынок ОФЗ отличается от рынка ГКО?

  3. 16.04.2021, 21:28
    Гость: Добрый-20

    Наши национально ориентированные олигархи только богаче станут от таких санкций.

  5. 16.04.2021, 21:22
    Гость: просто ржачная статься "обвалился рубль"

    Публикуется уже не первый год. Рубль за эти годы облетел вдвое по отношению к баксу. Но статьи Доаларямкирдык ведь не ржачные?

Все комментарии (27)
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