Кремль не увидел угрозы экономике от новых санкций США
Введенные американские санкции не повлияют на стабильность макроэкономической ситуации в России благодаря успешным действиям «нашего регулятора». Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на заявления из Белого дома о том, что санкции против государственного долга РФ скажутся на росте экономики, инфляции и других показателях.
«Вы, наверное, уже слышали заявления наших экономистов на этот счет. Могу только повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно и успешно», — сказал официальный представитель Кремля.
При этом Песков назвал неприемлемым «санкционное пристрастие наших американских визави». В ответ на вопрос, будет ли Кремль отвечать на новые американские санкции и когда это может быть сделано, он напомнил, что принцип взаимности остается для Москвы основополагающим и его «в таких вопросах никто не отменял». Но подчеркнул: «Все будет зависеть от решения, которое примет глава государства».
О введении новых антироссийских санкций Штаты объявили днем ранее. Под ограничения попали 32 юридические и физлица из России. Как заявили в администрации Джо Байдена, ограничения коснулись тех, кого якобы уличили в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также в «других актах дезинформации и вмешательства».
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Все беды в Российской "экономике" из за пресловутых санкций.
Наши национально ориентированные олигархи только богаче станут от таких санкций.
За рынки ЧЕГО?
Публикуется уже не первый год. Рубль за эти годы облетел вдвое по отношению к баксу. Но статьи Доаларямкирдык ведь не ржачные?