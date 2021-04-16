Кремль не увидел угрозы экономике от новых санкций США

14:41 16.04.2021

Введенные американские санкции не повлияют на стабильность макроэкономической ситуации в России благодаря успешным действиям «нашего регулятора». Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на заявления из Белого дома о том, что санкции против государственного долга РФ скажутся на росте экономики, инфляции и других показателях.

«Вы, наверное, уже слышали заявления наших экономистов на этот счет. Могу только повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно и успешно», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков назвал неприемлемым «санкционное пристрастие наших американских визави». В ответ на вопрос, будет ли Кремль отвечать на новые американские санкции и когда это может быть сделано, он напомнил, что принцип взаимности остается для Москвы основополагающим и его «в таких вопросах никто не отменял». Но подчеркнул: «Все будет зависеть от решения, которое примет глава государства».

О введении новых антироссийских санкций Штаты объявили днем ранее. Под ограничения попали 32 юридические и физлица из России. Как заявили в администрации Джо Байдена, ограничения коснулись тех, кого якобы уличили в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также в «других актах дезинформации и вмешательства».