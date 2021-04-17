ФСБ задержала украинского дипломата за получение закрытой информации

© KM.RU, Национальный антитеррористический комитет

ФСБ задержала в Петербурге консула Генерального консульства Украины за получение закрытой информации. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщает Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», — цитируют «Известия» сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сообщении подчеркивается, что данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации.

К дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

16 марта ФСБ задержала в Крыму мужчину, работавшего на украинскую разведку. По данным спецслужбы, россиянин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма. Задержанный признался, что собирал информацию в интересах разведки Украины.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.04.2021, 19:52
    Гость: Да

    Песенка была такая когда-то. Заранее извините за неточности. Давно было...

    Считаю, форумной молодежи полезно:)
    ----
    "Стою я как-то где-то, держуся за карман, и вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан.

    Сует мне пачку денег и жемчуга стакан -достань мне, говорит он, завода этого план.

    Ну, сдал я этого субчика в войска НКВД и больше его по тюрьмам я не встречал нигде.

    Меня благодарили власти, жал руку прокурор, а после посадили на 5 лет под строгнадзор. "

  2. 17.04.2021, 19:42
    Гость: Да

    Что значит можно продавать-передавать?

    Ты умней, что ли, понемногу, А не защишай "неньку". Тем более, бандеровскую. Ты же в России окопался? Вот и становись русским.

    Никому ничего нельзя.

    А консул - дерьмовый агент СБУ, пошел покупать у незнакого ему гражданина, а то его и сдал... Грубо говоря, гражданин за такими и охотился.
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    Гнать это "консула" с работы. Кроме как клубнику в Польше собирать, ни на что не годен. :)

  3. 17.04.2021, 18:27
    Гость: Ослябя

    Консул России в Украине, начал шустро собирать манатки..интересно откуда, из Львова, Одессы или Харькова лыжи намылит?

  4. 17.04.2021, 16:39
    Гость: Кактотак

    Пишут, что консул собирал информацию о украинцах, имеющих российское гражданство. Ну очень большой секрет)))

  5. 17.04.2021, 16:18
    Гость: ФСБ

    Очень ценная информация у вас, дорогой IgS. А точно на мове, а не на польском или белорусском? Может он называл имена, пароли, явки, не?

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