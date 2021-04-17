ФСБ задержала украинского дипломата за получение закрытой информации

10:09 17.04.2021

ФСБ задержала в Петербурге консула Генерального консульства Украины за получение закрытой информации. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщает Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», — цитируют «Известия» сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сообщении подчеркивается, что данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации.

К дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

16 марта ФСБ задержала в Крыму мужчину, работавшего на украинскую разведку. По данным спецслужбы, россиянин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма. Задержанный признался, что собирал информацию в интересах разведки Украины.