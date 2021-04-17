ФСБ опубликовала видео с задержанным украинским консулом
Украинский консул в Петербурге Александр Сосонюк интересовался базами данных с прописками россиян, автомобилей и «базами ФСБ». Это следует из видео, которое распространила ФСБ.
«Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилищными прописками, по машинам, регистрационные номера. Еще данными ФСБ и базой данных уголовных дел», — сообщается в видео, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Консул был задержан в одном из кафе.
«Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера», — объявил Сосонюку сотрудник ФСБ.
Прибывшему представителю консульства было объявлено, что Сосонюк был «уличен в получении доступа к закрытым информационным массивам, которые содержат базу данных российских граждан.
«Эти действия никак не соответствуют дипломатическому статусу. В связи с этим об этом инциденте будет сообщено в МИД России, который примет все меры в соответствии с нормами международного права и международной практикой», — заявил на видео сотрудник ФСБ.
В видео уточняется, что Сосонюк хотел приобрести эти базы данных в середине марта, пишет Росбалт.
Утром в субботу ФСБ России сообщила о задержании консула генерального консульства Украины в Петербурге Александра Сосонюка. По данным спецслужбы, его задержали 16 апреля в ходе встречи с российским гражданином «при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России».
Комментарии читателей Оставить комментарий
По поведению видно, что он не дипломат. Он из спецслужб.
а профурсетка Бутина так вообще в пиндосию моталась телесами подрабатывать. Даже шпиёнить бандеровцы и власовцы до сих пор не научились. Видать не когда, всё ворують и ворують.
...фу... физиономия... но только не к ночи, а также не к весеннем дням...
он просто мошенник. Тогда совсем другая статья. Консул был задержан в одном из кафе. Тем не менее от "Новичка" он не пострадал. Значит кому-то он нужен живым.
До чего опустилась страна, что консулы занимаются такой дешевкой. Но, какая страна, такая и дипломатия.