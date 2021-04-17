ФСБ опубликовала видео с задержанным украинским консулом

18:49 17.04.2021

Украинский консул в Петербурге Александр Сосонюк интересовался базами данных с прописками россиян, автомобилей и «базами ФСБ». Это следует из видео, которое распространила ФСБ.

«Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилищными прописками, по машинам, регистрационные номера. Еще данными ФСБ и базой данных уголовных дел», — сообщается в видео, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Консул был задержан в одном из кафе.

«Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера», — объявил Сосонюку сотрудник ФСБ.

Прибывшему представителю консульства было объявлено, что Сосонюк был «уличен в получении доступа к закрытым информационным массивам, которые содержат базу данных российских граждан.

«Эти действия никак не соответствуют дипломатическому статусу. В связи с этим об этом инциденте будет сообщено в МИД России, который примет все меры в соответствии с нормами международного права и международной практикой», — заявил на видео сотрудник ФСБ.

В видео уточняется, что Сосонюк хотел приобрести эти базы данных в середине марта, пишет Росбалт.

Утром в субботу ФСБ России сообщила о задержании консула генерального консульства Украины в Петербурге Александра Сосонюка. По данным спецслужбы, его задержали 16 апреля в ходе встречи с российским гражданином «при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России».