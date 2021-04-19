Журналистов предложили обязать носить знаки с QR-кодами на митингах

РИА Новости Рамиль Ситдиков

Журналисты, которые освещают митинги и пикеты, должны будут помимо желтых жилетов и бейджей носить QR-код, который смогут проверить силовики, и числиться в особом реестре. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на проект предложений Совета по правам человека по «обеспечению прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ».

Согласно документу, это должно снизить число необоснованных задержаний репортеров на публичных мероприятиях. СПЧ предлагает обязать журналистов носить нагрудный номерной знак с QR-кодом, «доступным для верификации» сотрудниками полиции и Росгвардии. Помимо этого, Союзу журналистов России (СЖР) предлагается запустить в неназванных пока регионах «пилотные проекты» по аккредитации представителей СМИ для работы на митингах с занесением в спецреестр. Аккредитацию предлагается распространить и на блогеров.

Верховному суду, в свою очередь, авторы инициатив предлагают издать разъяснения о том, что наличие у журналиста аккредитации и номерного знака «не является иммунитетом от уголовной и административной ответственности», в случае если тот допустил в ходе акции «агитацию, скандирование и т. п.».

Руководитель Центра мониторинга нарушений прав СМИ при СЖР Роман Серебряный сказал в беседе с «Коммерсантом», что на заседаниях его коллег пока «обсуждались лишь жилетки с надписью «Пресса» и беджи» и о новых предложениях он еще не слышал.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.04.2021, 18:32
    Гость: Хорошо забытое старое...

    Россия быстро превращается в концлагерь. Скоро опричину введут и росгвардейцы будут ездить с отрезанными собачьими головами на капоте.

  5. 19.04.2021, 16:23
    Гость: chvv

    Сатанизм на марше и даже уже не стесняются и стало у них как само-собой разумеющееся. А чья это была кандидатура на СПЧ?
    Вырождение на марше.

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