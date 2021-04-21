Ритуальное послание Кремля россиянам: всё будет хорошо, держитесь!

Путин пообещал защитить детство и материнство смешными пособиями и добрым словом. Что конкретно предложил глава государства, чтобы как минимум восстановить реальные доходы россиян? Насколько реальны социальные обещания президента, озвученные нынче?

С ковидных рисков и улучшения материального благополучия россиян, а не как предполагалось с политики — внешней и внутренней — начал свое нынешнее обращение к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, назвав социальные проблемы «чувствительной темой». К тому же, «значительно обостренные пандемией». Хотя и до нее, добавим от себя, основная часть россиян явно не жировала. Вот и Владимир Владимирович согласился наконец с этим, констатировав в обращении: «Социальное неравенство, бедность и даже нищета давно поселились в домах наших граждан».

Что конкретно предложил глава государства, чтобы как минимум восстановить реальные доходы россиян?

Ликвидировать или хотя бы начать уменьшать огромный разрыв в социальном положении основной части соотечественников и кучки толстосумов, приближенных к основным ресурсам страны и к власти?

Предложено запустить некие рыночные механизмы, которые «насытят рынок и обеспечат качество продукции при доступных ценах». А также начать выплаты семьям, где у ребенка 8-16 лет только один родитель. В среднем по стране сумма должна составить 5600 рублей. Забыл, правда, уважаемый президент, уточнить периодичность этих выплат - раз в месяц? В год? Или это одноразовая акция?

Мамочкам, только ожидающим ребеночка, при этом испытывающим трудности, ежемесячно будет выплачивать 6350 рублей. И опять-таки - какие трудности должны у них быть, чтобы получать данную сумму, едва превышающую, заметим с прискорбием, половину среднего размера прожиточного минимума текущего года (он составляет 11 653 рублей)? Тоже не сказано. Может, уточнит позже кто-то из профильных министров? Или по их поручению чиновники на местах, в регионах?

Более-менее понятно с единовременными выплатами школьникам - по 10 тысяч рублей каждому уже в августе. «Распространить данную меру на будущих первоклассников, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», - сказал, как припечатал Путин.

Похожие выплаты, к слову, уже были в прошлом году. Тогда наш президент поручил осчастливить детей от трех до семи лет, выписав им от государства 5-тысячное пособие. В условиях пандемии и потери многими работы решение выглядело закономерным и своевременным. На деле же вылилось в волокиту и нервотрепку для многих родителей малолетних сыновей и дочек. Вот только один пример.

Сын моей давней подруги из Евпатории полгода обивал пороги чиновничьих кабинетов, чтобы доказать, что имеет с женой право на это пособие. В ответ слышали: ваш сын родился раньше президентского указа (на пару недель - прим.ред.), не положено. Пришлось им ехать, и не один раз, в Симферополь к республиканскому начальству, чтобы доказывать своё право на пособие. «Больше денег на поездки да на сбор документов потратили, чем потом получили», - вздыхала подруга.

Знаком, как выяснилось, глава российского государства и с безобразием с ценообразованием. Пообещал решить проблему - с помощью рынка и госрегулирования. И тут без конкретики. Понятно, важных тем сегодня хватает, если каждую разбирать, может и дня не хватить. Но без конкретики не останутся ли благие намерения таковыми и дальше?

Разве прежде не говорил Владимир Владимирович о нищающем населении, расслоении общества, низких пенсиях, росте безработицы? И что - меньше стало расслоение? Больше рабочих мест с достойной оплатой труда? Богаче пенсионеры?

Разговорилась на днях со Светланой Всеволодовой, педагоге с 30-летним стажем, экс-депутатом Пряжинского района Республики Карелия, ныне пенсионеркой. Район этот во времена СССР считался богатым. Был там свой крупный леспромхоз, добротный совхоз, гремевший на всю Карелию. Жителей насчитывалось порядка ста-ста двадцати тысяч человек.

- Сейчас вспоминаем об этом и самим не верится, что так сытно и спокойно жили, - сказала «СП» Светлана Всеволодова. - Главное, была уверенность в завтрашнем и даже послезавтрашнем дне. А теперь её нет. В последние годы не живем, а выживаем. Когда развалился леспромхоз (его разодрали на части, прихватизировав, приезжие бизнесмены - прим.ред.) и сжался до очень скромных размеров совхоз, распродав пастбища и пахотную землю, большинство моих земляков переключились на рыболовство и сбор грибов-ягод. Что наловят-насобирают, то продадут, тем и сыты. Теперь и с этим беда.

За дары лесов, как и за речную-озерную живность, грозят крупные штрафы. Как и за валежник, который собирать можно, но, как говорится, не нужно - вдруг захватишь «запретную» ветку или наберешь лишку. В лес просто страшно стало заходить! Штрафная политика против своего народа с каждым годом только жестче. Скоро, как я понимаю, и за чистый карельский воздух придется приплачивать, если вдохнем его чуть больше положенного.

- Каков сейчас средний возраст жителей вашего района?

- Пенсионный. Молодежь и люди средних лет либо уже переселились в большие города, в основном в Петрозаводск и Петербург, либо работают по принципу вахты. Опять же преимущественно в больших городах. Пенсии по возрасту у нас скромные - порядка 17 тысяч. Половина уходит на оплату коммунальных услуг, тарифы зверские, «северные», как объясняют нам управляющие компании. Кто только эти компании придумал… Плюс траты на лекарства. Оставшегося едва хватает, чтобы прокормиться.

- Обращение президента РФ Федеральному собранию слушаете?

- Раньше Путина всегда с оптимизмом слушала. Верила, что скажет, то и будет сделано. А сейчас уже не верю ему. Из того, что обещает, мало что в реальности делается. Не только у нас в Карелии. Одна моя дочь живет с семьей в Петербурге. У неё трое детей. В садик без взятки не устроить. На хорошую работу не попасть. Проблема с медобслуживанием. Царь, как говорится, высоко, не все его слова долетают до местной власти. А когда долетят, выясняется, нет средств на исполнение. На миллионные заработки так называемым народным избранникам есть, а на сам народ нет?

Наш карельский представитель в Федеральном собрании, судя по его декларации, заработал за минувший год 14 млн. рублей. В пандемию?! Как ему это удалось? Знаете, я бы зарплату депутатам платила по средней того региона, который он представляет. И потом посмотрела бы, как он бы жил на неё. Многие бы пошли тогда во власть?

Хорошо говорит Владимир Владимирович. И о стариках, и о детях, о семьях. Подкидывает понемножку нуждающимся - кому льготы, кому пособие, кому копеечку к пенсии. Об одном почему-то умалчивает - о заоблачных по сравнению с рядовыми россиянами заработках членов кастовых групп, появившихся у нас. Может стоить начать с наведения порядка там?

Свое мнение у Бориса Вишневского, депутата законодательного собрания Петербурга.

- Насколько реальны, на ваш взгляд, Борис Лазаревич, социальные обещания президента, озвученные нынче?

- В лучшем случае, выполнится один-два процента, не больше. Их и обещаниями-то назвать нельзя - скорее, это намерения. Понижать пенсионный возраст власть, как видим, не собирается. А это бы заметно снизило напряженность в стране. Многие не могут простить президенту и его окружению откровенно бандитской реформы двухлетней давности. И возраст повысил, и пенсии остались нищенскими.

- Приоритет сейчас семьям, детям!

- Не более чем видимость доброго барина. Профанация. Как и слова об улучшении здравоохранения. Где, интересно, с ним стало лучше? В Петербурге точно нет. Одна нескончаемая история с постоянными недопоставками вакцины от ковида чего стоит.

Оценить выступление главы РФ перед членами Федерального собрания корреспондент «СП» попросила нашего постоянного эксперта Марию Мацкевич, социолога, старшего научного сотрудника социологического института РАН.

- Есть ли данные, Мария Георгиевна, как относятся россияне к таким выступлениям Владимира Путина?

- Люди старшего возраста со вниманием. Они, как правило, поддерживают озвученные Владимиром Владимировичем предложения. Молодежь в принципе тоже осведомлена об этих посланиях, но относится к ним с меньшим интересом. Возможно, как раз в силу возраста. Из регионов в большей степени интересно оно жителям обеих российских столиц.

В меньшей - тем, кто живет в небольших городах, отдаленных регионах. Причиной чему может быть отсутствие, например, интернета. А по ТВ не всем удобно днем смотреть. За последние десять лет только 2018 год выбился из «обычного ряда», скажем так. Большинству россиян выступление Путина показалось тогда «чрезмерно» воинственным (речь шла, в частности, о новых вооружениях - прим.ред.). Это вызвало в людях напряженность.

- На этот раз Путин начал с социальных и очень конкретных проблем - семьи, детства, материнства…

- Структура послания была выстроена в точном соответствии с запросами россиян. Именно семейные трудности, доступность медицины, адекватные зарплаты и пенсии - нынешние тревоги людей. О чем свидетельствуют их многочисленные обращения в правительство РФ, Кремль.

- Хотите сказать, что они попадают на стол президенту? А не застревают у его помощников, которые что-то, может быть, и озвучивают…

- Думаю, он знаком с ситуацией. Семейные проблемы были и прежде, но их заслоняла тема бедного российского пенсионера. Демографический кризис, сильно ударивший в том числе по экономике страны, заставил внимательнее взглянуть на них.

- Обещанного, говорят у нас, три года ждут…

- Все будет зависеть от конкретного региона. От исполнителей на местах.

- Ваше личное впечатление от сегодняшнего события?

- Ритуальный разговор. Ничем не удивил. Соответствовал прогнозу социологов и части политиков. Страхи о нагнетании политических страстей не оправдались. В нашей нынешней ситуации в стране это уже хорошо.