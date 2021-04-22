Суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Черкалина к семи годам колонии

15:19 22.04.2021

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам строгого режима бывшего начальника 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности ФСБ, бывшего подполковника Кирилла Черкалина.

Гособвинитель просила приговорить его к 11 годам колонии.

Черкалин был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК ). В суде он признал свою вину.

Суд также запретил Черкалину занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет и лишил его воинского звания - подполковник запаса - и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Штрафовать его за взятку суд не стал, сообщает «Интерфакс».

Гражданские иски потерпевших (бывшие партнеры подсудимого по бизнесу - Сергей Гляделкин и Игорь Ткач) суд удовлетворил в части возмещения реального ущерба - на 637 млн рублей.

Напомним, Черкалина задержали весной 2019 года. В доход государства были обращены имущество, его активы и активы его близких. Речь шла о 800 млн рублей, $72 млн и 8 млн евро наличными, пяти квартирах, двух загородных домах, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв.м, 14 нежилых помещений, а также двух автомобилей. Общая стоимость этого имущества оценили примерно в 6,3 млрд рублей.

Вместе с Черкалиным были задержаны двое других офицеров СЭБ ФСБ - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.