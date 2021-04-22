Суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Черкалина к семи годам колонии

Тюрьма

Московский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам строгого режима бывшего начальника 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности ФСБ, бывшего подполковника Кирилла Черкалина.

Гособвинитель просила приговорить его к 11 годам колонии.

Черкалин был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК ). В суде он признал свою вину.

Суд также запретил Черкалину занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет и лишил его воинского звания - подполковник запаса - и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Штрафовать его за взятку суд не стал, сообщает «Интерфакс».

Гражданские иски потерпевших (бывшие партнеры подсудимого по бизнесу - Сергей Гляделкин и Игорь Ткач) суд удовлетворил в части возмещения реального ущерба - на 637 млн рублей.

Напомним, Черкалина задержали весной 2019 года. В доход государства были обращены имущество, его активы и активы его близких. Речь шла о 800 млн рублей, $72 млн и 8 млн евро наличными, пяти квартирах, двух загородных домах, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв.м, 14 нежилых помещений, а также двух автомобилей. Общая стоимость этого имущества оценили примерно в 6,3 млрд рублей.

Вместе с Черкалиным были задержаны двое других офицеров СЭБ ФСБ - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.04.2021, 16:53
    Гость: да-да

    Эти генералы забыли, что русским не позволено быть счастливыми и богатыми, не из той касты. Думали что могут позволить себе, что позволено делать другим из касты. Думали что они как и Шапиро. Наивные.

  2. 22.04.2021, 16:15
    Гость: IgS

    вот если бы так со всеми дерипасками, потаниными, шуваловыми, грефами. страна бы возродилась в одночасье.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Путин нашел способ унизить Байдена в ответ на «убийцу»
Как мигранты вытесняют коренное население России из школ
Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
Приглашение Зеленского Путину встретиться в Донбассе
Приглашение Зеленского Путину встретиться в Донбассе — это наглость космического масштаба
Избранное
Судебное заседание по МН17: новые шаги защиты
«Это хороший урок всем, кто на постсоветском пространстве обдумывает планы и возможности предательства нашей великой евразийской родины в пользу внешних геополитических игроков»
Тихий реванш: Медведев возвращается
«Это – ваш уровень: вы сами их лепите и создаёте с тщанием Пигмалиона, не даёте им рассыпаться и уйти с экранов»
Зачем России новая орбитальная космическая станция
Сергей Черняховский. Суд над кастовой безнаказанностью
Казус Навального
Американцы дали пинок Рогозину. Жаль, что «волшебный пендель» не из Кремля…
«Разложение системы управления страной неизбежно скажется крайне негативно в любой войне»
«Желая почтить память ветеранов, ошиблись»: «Молодая гвардия ЕР» возложила цветы нацистам
Представлено новое доказательство того, что США не были на Луне